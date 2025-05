Christian Nodal revela separación de Ángela Aguilar y familia; esto dijo a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se ha integrado con facilidad a la familia Aguilar, mostrando cada vez mayor comodidad en su nuevo entorno, por lo que ha surgido la duda sobre si entre sus planes figura una gira junto a su suegro Pepe Aguilar, su esposa Ángela Aguilar y su cuñado Leonardo. Pero, en entrevista para el programa Ventaneando fue contundente al confirmar una separación entre sus carreras.

Durante la entrevista que concedió al programa de Pati Chapoy, el reconocido cantante originario de Sonora, contó la peculiar manera en que ha tocado el tema con el intérprete de Por mujeres como tú, y su amada esposa, con la que ya casi celebrará un año de matrimonio: "Pues hemos hecho bromas, ¿no?, que le digo: 'Oye, voy a aprender a montar y voy a hacer el Jaripeo con Fronteras. Ahora para yo traer a Ángela y a toda la familia'. Pero no, no hay planes ni nada de eso".

A pesar de que en varias ocasiones ha mencionado sentirse muy a gusto con la afamada dinastía de regional mexicano, el sonorense creador de temas como Adiós Amor, sorprendió al manifestar que existe un poderoso motivo que se lo impide: "No, de familiar no, no tanto. Y creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo. Cuando eres el único problema que está pasando es lo máximo. Ser la diva de todo, cuando hay muchas divas, no funciona".

Por último, el cantautor explicó la manera en que ha logrado compaginar sus compromisos laborales con los de su esposa, que también tiene una muy ocupada agenda por sus lanzamientos personales, con temas como Gotitas Saladas o Nadie Se Va Como Llegó, a escasos meses de celebrar su primer aniversario de bodas: "Bien, nos hemos acoplado muy bien, pues tratamos de estar juntos todo el tiempo que se puede".

Aunque un espectáculo con los Aguilar no está dentro de sus planes, Nodal no descarta futuras colaboraciones musicales con ellos, puesto que su vínculo sigue consolidándose, pero por ahora, su prioridad es su trayectoria en solitario. En el pasado ya ha colaborado con su esposa, con el tema Dime Como Quieres, el cual incluso se dice que fue el que propicio que naciera el amor entre ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui