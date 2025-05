Denisse de Kalafe llegaría a los golpes con actriz de Televisa por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Denisse de Kalafe, al parecer no soportaría a una de sus colegas en su más reciente proyecto musical, pues se dice que incluso llegaría a los golpes con ella, la actriz de Televisa y también cantante, María Conchita Alonso, después de que ella tratara de humillarla, y otro fuerte motivo que impediría que pudieran estar cerca la una de la otra y hagan imposible su convivencia.

De Kalafe y Conchita Alonso tienen varias semanas trabajando juntas en el proyecto musical Despechadas, de mujer a mujer, en el que varias de sus colegas, como María del Sol, Rocío Banquells, y varias otras celebridades con una trayectoria casi de los mismos años, brindan un espectáculo de primera y festejar a las mamás que han seguido las carreras de cada una de ellas, desde sus comienzos hasta este momento.

Pero al parecer, lo que parece ser un proyecto muy noble y tierno por parte de las grandes cantantes, se ha vuelto una lucha de egos tras el escenario, al parecer especialmente de la actriz y cantante, que no soportaría a la intérprete de Señora Señora, ya que aseguran que es muy renuente con todo lo que tenga que ver con Denisse, pues al parecer diría que no tiene la trayectoria para estar en un proyecto como ese: "Conchita argumentó que Kalafe no tenía carisma, talento y mucho menos la trayectoria. O sea, llegó con una actitud muy alzada, egocéntrica y prepotente. Se entiende que no todas comenzaron al mismo tiempo, pero ¿por qué hacer de menos a la gente?".

Denisse y María Conchita harían un infierno de Despechadas. TV Notas

Pero eso no es todo, pues al parecer, la mujer que también le habría robado el novio a la difunta Dulce, al parecer busca cualquier oportunidad para hacerle desplante a todas, para ponerse como la protagonista, haciendo que todos los ensayos sean incómodos por sus actitudes altaneras, que al parecer de Kalafe ya no piensa tolerar, y se ha comenzado a defender, pero no de la mejor manera en este caso: "También se metió con la carrera de Conchita. Le dijo que no tenía la trayectoria necesaria. La tachó de arrogante, engreída, alzada y mam...".

Aparentemente tienen varios días que no pueden ni verse sin arremeter con fuerza entre ellas, y que en una ocasión casi llegan hasta los golpes, mientras que el resto de sus colegas, como la hermana de Sylvia Pasquel o Manoella Torres, buscan una convivencia más sana y libre de egos. Finalmente, la fuente señala que es por esto que no se ha visto a todas en ruedas de prensa, pues es casi imposible juntarlas sin que las tenciones estallen y todo se vuelva una fuerte pelea.

Denisse es una mujer tranquila, pero no se deja. Le propuso a María Conchita dejar de pelear por el bien de todas. Pactaron una tregua y, al parecer, funcionó. En la presentación en el Auditorio y en el homenaje a Dulce se comportaron", concluyó.

Denisse y María Conchita en el Auditorio. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui