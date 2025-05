El Festival de Cannes impone nuevo código de vestimenta; prohíbe atuendos reveladores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Festival de Cannes, es uno de los eventos más esperados del año e internacionalmente conocido, se trata de un festival de la industria cinematográfica, el cual será celebrado del 13 al 24 de mayo del presente año, en su 78 edición y dará lugar en Canes Francia. Se espera que en esta ocasión México presente una gran variedad de proyectos que ya se estima se encuentran en desarrollo, incluyendo animación, cortometrajes , clásicos actualizados, entre otros.

Algo que no puede faltar es la alfombra roja, y seguro que los invitados ya tienen planeado como esperan lucir ese gran día, sin embargo, una regla que se impuso para el evento de este año fue con respecto a la vestimenta, ya que toda persona que asistan deberán lucir un atuendo que no muestre desnudez, esto con el objetivo de respeto y para cumplir con la normativa legal francesa, por lo que quienes deseen asistir deberán considerar no irrumpir con lo establecido.

Leyenda

Dicha medida se implementó debido a que en ediciones pasadas del evento, si bien no todos, algunas celebridades se presentaron con prendas que dejaban poco a la imaginación, incluso cuando el código de vestimenta no lo permitía, lo que llevaba al incumplimiento de la misma. Algunos de los famosos que desafiaron dicho protocolo fueron, Naomi Campbell, Kendall Jenner y Bella Hadid, quienes por el mismo motivo, no han pasado desapercibidas en ediciones pasadas del evento.

Por otro lado, con respecto al calzado, el año pasado el festival fue protagonista de una gran polémica, esto debido a que se exigía que en cuanto a las mujeres, debían llevar tacones altos, por lo que en esta ocasión se a optado por dejarlo a una elección más relajada, dando la oportunidad de una libre y cómoda elección. Se espera que al implementar la nueva política de vestimenta, el festival eleve su elegancia e imagen, aportándole una mayor sofisticación y glamour.

En esta ocasión, para uno de los premios más importantes y prestigiosos, mejor conocido como La Palma de Oro, algunos de los posibles candidatos son, el director de cine Wes Anderson y el guionista Ari Aster, quienes han realizado grandes filmes cinematográficos. El gran evento representa para muchos, un impulso en su carrera, que abarca tanto para directores que ya se encuentran posicionados, como para los que buscan despegar. Por lo que a pesar de que fue fundado en 1946, continua siendo de gran prestigio.

Fuente: Tribuna