Geraldine Bazán niega ser amante de Gabriel Soto; acusaría a Irina Baeva de iniciar el rumor

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Geraldine Bazán, ha salido para defenderse y acabar de una vez por todas con las acusaciones en su contra, negando rotundamente que ella haya sido amante de Gabriel Soto, metiéndose en su relación con una actriz de Televisa. La también presentadora en su mensaje despertó la sospecha de que podría ser Irina Baeva quien iniciaría el rumor para limpiar su imagen.

Después de que se confirmara que Baeva y Soto terminaran, y que la rusa afirmara que el actor de melodramas le fue infiel con Brenda Zambrano y otras mujeres, se dijo que era el karma, porque ella se lo robó a Bazán. Pero, mientras que muchos se centraban en burlarse de Irina, hubo quienes señalaron que Zambrano fue su karma, como ella fue el de Geraldine, asegurando que la mexicana también habría sido amante del histrión, y se lo robaría a Martha Julia.

Dado a que en entrevista con Venga la Alegría, Martha no dio un sí o no, y solo dijo que no se acordaba de nada y no era rencorosa, muchos lo tomaron como un sí a las especulaciones, por lo que Geraldine mediante su cuenta de Instagram ha salido para defenderse, negando tales rumores: "Por ahí se han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas, él estaba en otra relación. Esto quiero aclarar con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso".

La relación de la que hablan dentro de estas historias es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, y fue hasta finales del 2007, principios del 2008, ahí sí, no recuerdo la fecha exacta, yo me fui a trabajar a Colombia y fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia", agregó.

Ante esto, declaró que son casi cuatro años entre la relación que tuvo el actor de Mi Camino Es Amarte, entre ella y Martha Julia, destacando que incluso antes de que ella entrara a la vida de Soto, él tuvo dos relaciones en medio, por lo que recalcó de forma contundente que es absolutamente falso el que señalen que ella tuvo que ver en la separación entre la villana de La Madrastra y el padre de sus dos hijas.

Finalmente, declaró que ella siente que el decir que fue amante de Gabriel, es una manera para lavarle la imagen a terceras personas, y aunque no lo dijo como tal, podría estarse refiriendo a que comienzan el rumor para alejar el escándalo de Baeva y la ponen a ella: "Me parece que le quieren encontrar como tres pies al gato o tratar de limpiar la imagen de terceras personas o no sé. La situación del papá de mis hijas y cómo manejo sus relaciones, pues no tiene nada que ver conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui