Issabela Camil arremete contra Daniela Parra; alza la voz a favor de Alexa y Sergio Mayer

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Issabela Camil, también conocida como esposa de Sergio Mayer, ha mostrado su apoyo a Alexa Hoffman en medio de la controversia que rodea su caso contra su propio padre, Héctor Parra. La actriz expresó su solidaridad con la joven, destacando la importancia de que las víctimas sean escuchadas y respaldadas en su búsqueda de justicia, por lo que arremetió contra Daniela Parra.

A pesar de que su marido ha sido fuertemente señalado por el polémico tema, dado que Alexa denunció a su padre, el actor Héctor Parra, y que actualmente lo mantienen en prisión, condenado por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual, Issabela aseguró que el exintegrante de Garibaldi está del lado correcto de la historia: "Sergio personalmente siempre ha sido un hombre que lleva alto la bandera de la mujer, que la respeta, la reconoce, le aplaude. Entonces, entiendo por qué se involucró en estos casos".

De la misma manera, la actriz mexicana externó en entrevista con Venga la Alegría su empatía por Alexa y subrayó: "La verdad cae por su propio peso. Eventualmente llega la verdad y arrasa con todo otro comentario. Y es lo que está pasando". Debido a que el caso no se ha cerrado del todo, Issabela enfatizó: "Finalmente ella está hablando de un tema que no había querido hablar. Está sacando a la luz algo muy importante, algo que se cuestionó mucho, y que finalmente, pues parece ser cierto. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ellos están en un proceso y veamos".

Por último, la actriz de Lo Qué La Vida Me Robó, acentuó que la violencia y el abuso no deben ser minimizados ni ignorados, y que es fundamental que las mujeres se sientan seguras al alzar la voz, para que se disminuyan los casos de este atroz crimen en contra del género femenino: "Yo aplaudo a cualquier mujer que ha sido violentada en cualquier nivel, que hable, que denuncie, porque me imagino que no ha de ser nada fácil".

Con este respaldo, Issabela se suma a la lista de figuras públicas que han manifestado su apoyo a Alexa Hoffman, contribuyendo a visibilizar su lucha y reforzando la necesidad de un cambio en la manera en que se abordan estos temas en el ámbito público. Cabe recordar que la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy sigue manteniéndose firme en defender a Héctor, asegurando que es inocente.

Fuente: Tribuna del Yaqui