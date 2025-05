Jesús Ochoa responde a acusaciones de violencia a Carlos Speitzer y desfalco a la ANDA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y exsecretario de la asociación de actores, Jesús Ochoa, recientemente ha roto el silencio sobre todos los señalamientos en su contra, dando una muy contundente respuesta al joven histrión y creador de contenido, Carlos Speitzer, quien durante una entrevista lo acusó de violentarlo físicamente en una conversación de finanzas y de haber desfalcar a la ANDA.

El hermano menor de Alejandro Speitzer, como parte de su puesto de fiscal en la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como la ANDA, durante una entrevista con TV Notas, alzó la voz en contra de Jesús, afirmando que encontró malos manejos económicos y desfalcos, gracias a que contrató a peritos especializados que le ha explicado gestiones anteriores, que arrojaron que Ochoa dejó una deuda de 25 millones de pesos con el SAT, misma que señalan se los quedaría él.

Pero eso no fue todo, pues el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que además del nepotismo de Jesús, que tiene en la ruina a la ANDA y La Casa del Actor, es un hombre muy violento que al querer aclarar las cosas, se le fue encima y le dio de manotazos: "También hubo nepotismo por parte de Chucho. Además, es una persona violenta. Ahora que le quise cuestionar, me aventó 3 manotazos con la mano abierta estando en la ANDA".

Ahora, ante las cámaras de Venga la Alegría, el reconocido actor de melodramas de Televisa, le dio una contundente respuesta a Speitzer, pues al señalar que no sabía de que problema de dinero le hablaban o de desconocer conflictos con Carlos, señaló que ni siquiera hay denuncias en su contra, desmintiendo así al actor: "No sé de ese problema, no sé de ese problema, es que no sé de ese problema, no sé, de verás no sé, no lo he oído, de verdad. Por más que me quieran meter a la cárcel, no hay demandas".

Finalmente, señaló con toda altanería, que él era un hombre que hasta el momento no encontraba a la persona lo suficientemente merecedora de ser considerada como su enemigo, por lo que las acusaciones que le hicieron lo tienen sin cuidado y no prestará atención de lo que se diga: "Yo no tengo enemigos, porque es lo único que escojo en la vida, es lo único que escojo en mi vida, los enemigos, y se los voy a decir con la soberbia que me caracteriza, no he encontrado a ninguno de mi altura, si alguien se considera mi enemigo, es su pedo no mío".

Fuente: Tribuna del Yaqui