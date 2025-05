¿La corrieron? Andrea Escalona estalla y aclara polémico despido del programa 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, los titulares de la prensa de espectáculos no han dejado de hablar acerca de un nuevo problema dentro de la producción del programa Hoy, pues trascendió que presuntamente la productora Andrea Rodríguez Doria había corrido a una trabajadora. Quien decidió romper el silencio y hablar sobre esta situación fue Andrea Escalona, quien defendió a capa y espada a su famosa tía.

Resulta que este martes la revista TVNotas sacó en su portada que Rodríguez presuntamente había despedido a Roberta Araiza, hija de Raúl 'El Negro' Araiza que trabajaba detrás de cámaras, llamándola "huev..." mientras estaba borracha en su celebración de cumpleaños en Valle de Guadalupe, Baja California. Los informantes señalaron que a la productora se le pasaron las copas y arremetió contra la joven, corriéndola sin aviso previo.

Este mismo martes, reporteros buscaron a Escalona para preguntarle su opinión y de forma contundente negó la información: "No es cierto, no sé por dónde empezar... jamás tomó de más, jamás le dijo nada a Roberta, hay varias personas que lo podemos confirmar". En ese sentido, Andy aseguró que la hermana de Magda Rodríguez es una gran productora, que siempre ha procurado apoyar a nuevos talentos.

Si hay una persona bonita, linda, buena onda, es Andrea, o sea, con todos, con los conductores, con la gente que trabaja".

Además, añadió: "Andrea fue la que contrató a Roberta, le dio su primera oportunidad, estuvo 3 años en el show". Escalona también recordó que esta no es la primera vez que la revista trata de hacer quedar mal a alguien de su familia, tal y como lo han hecho con ella o su fallecida madre:

Si hay alguien que le ha dado oportunidades a chavitas (es mi tía), la tratan de poner en mal y eso es lo que no me parece justo, siempre inventan cosas", narró.

Después, los reporteros le mencionaron que alguien que trabaja en Hoy podría estar haciendo estas filtraciones, por lo que ella respondió: "Si dicen algo tuyo y es verdad dices 'hay que averiguar quién es', pero esa nota no tiene pies ni cabeza, nadie la corrió, nadie le dijo 'huevo...', se me hace mala onda que esta revista como que siempre ponga en mal y no entiendo ni porqué".

Finalmente, Andrea señaló que Roberta Araiza se encuentra tan agradecida con la oportunidad que le dio la productora, que en días pasados acudió a darle un obsequio: "Es más Roberta, es algo más personal, Roberta vino el viernes a darle una pulsera a Andrea, fínisima, por todo lo que la enseñó, por todo lo que la apoyó", contó.

