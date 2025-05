Productora de 'Hoy' haría llorar a hija de Raúl Araiza; la despediría a gritos e insultos

Ciudad de México.- La productora, Andrea Rodríguez, sigue en el centro del escándalo, pues afirman que la joven Roberta Araiza, mejor conocida como la hija de Raúl Araiza, al parecer habría vivo la peor humillación de su vida y hasta rompería en llanto, ante los gritos e insultos de la jefa de su padre y de ella, quien la despediría del programa Hoy de una manera terrible. Afirman que el actor de La Desalmada no movió un dedo para defender a su pequeña.

La semana pasada, Kadri Paparazzi aseguró que la tía de Andrea Escalona cachó en una mentira a la hija del actor de Televisa, quien le diría que faltaría por un problema familiar, pero en realidad se fue a un spa, por lo que la despediría, y que al parecer la joven le haría berrinche. Ante esto, Raúl ya había reaccionado impactado, afirmando que esas eran puras mentiras y que su hija solo se iría a Canadá a trabajar.

Pero ahora, en TV Notas, aseguran que la situación es más dramática de lo que se dijo, pues al parecer, la hermana de Magda Rodríguez ya tenía desde enero que querría despedirla, y que la mentira fue su pretexto perfecto, porque bien solo la pudo haber sancionada. La fuente aparentemente cercana a la producción del matutino, afirmó que Rodríguez Doria es una mujer con un carácter muy fuerte y explosivo, por lo que al ya tener a la joven en su lista negra no desaprovechó la oportunidad de correrla.

Incluso mencionó que en su festejo en Guadalupe, Baja California en febrero de este 2025, con unas copas de más se puso muy mal y comenzó a gritarle a Roberta enfrente de todos que era una "huev..." que solo estaba en el matutino por obra del presentador de Miembros Al Aire, y que hizo llorar la joven que se fue del lugar desecha: "Llamó a su papá y le contó lo que había sucedido. Raúl, aunque ama a su hija, le enseña a enfrentar los problemas. Le dijo que es mayor de edad y que estas situaciones pasan en los trabajos. Que él no podía hacer nada y que lo resolviera".

A la productora no la quieren tanto, por eso los conductores principales no acudieron al festejo. Le tiran mala onda, porque les marca mucho que no quiere verlos metidos en publicaciones escandalosas y ella es la primera. Todos supimos lo que pasó en su cumpleaños y fue la comidilla. Le reclamó a Galilea Montijo por la nota de la brujería que sacaron. Por otro lado, corrió a Bernardo Moreno (el exestilista de Galilea), hace 2 semanas", agregó.