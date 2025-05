Se confiesa Christian Nodal sobre primer flechazo con Angela Aguilar y cuando robaba cables

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano Christian Nodal se confeso desde cuando se enamoró de Ángela Aguilar y robaba cables para vender el cobre cuando era niño en su natal Caborca, Sonora y vivió en casa de su abuela al tiempo que convivía con su familia cuando llegaban de Estados Unidos.

Según información de Infobae, el interprete le contó al presentador de televisión Mike Salazar que sintió el primer flechazo con Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él ya había cumplido los 18: “Yo tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Ahorita tengo 26 y ella 21... ahorita suena bien, pero antes estaba raro. Yo la miraba y decía ‘talentosa’, ella toda hermosa, estaba guapísima y demás".

No solo ese dato desató polémica en las redes sociales sino también cuando comentó que de niño el interprete de 'botella tras botella' juntaba latas para venderlas y robaba cables para sacarle el cobre y también venderlo, aunque no entro en detalles varios comentarios por los internautas surgieron, unos que si le creyeron y otros diciendo que ahora se hacía el humilde, otros le apoyaron al escucharlo expresarse de su niñez con orgullo y no se olvida de lo que fueron o hicieron antes de llegar a la fama y viven de las apariencias, otro de los internautas le dijo: “No solo robas cables mijo, te robas los sentimientos de las mujeres y las lastimas.”

“Fue un honor crecer en esa casa, crecer con mi bisabuela. Recuerdo mucho las Navidades, cuando llegaban mis primos de Estados Unidos; la comida deliciosa, pasar buenos momentos, andar de cholo por ahí robando cables para vender el cobre, juntando botes de aluminio para comprarme los juguetes”, contó entre risas.

Christian Nodal habló de su niñez después de que Mike Salazar lo cuestionó sobre cómo era su vida en su natal Caborca, Sonora, antes de que saltara a la fama como cantante de regional mexicano y se convirtiera en un fuerte representante del género musical a nivel internacional.

Fuente: Tribuna