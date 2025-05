Sobrina de Dulce llora devastada y lanza una fuerte acusación en contra de Romina Mircoli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Lizbeth Noeggerath, quien fue sobrina de la difunta cantante, Dulce, recientemente brindó una entrevista para TV Notas por llamada, en la cual no pudo evitar romper en llanto devastada, al hablar sobre la partida de su amada tía, y lanzar fuerte acusación en contra de su propia prima, Romina Mircoli, afirmando que ella no quería a su madre, sino que solo le interesa la herencia de millones que podría tener al 10 por ciento.

Después de que Isabel Noeggerath, hermana de Dulce, dijera que Romina les cortó toda comunicación mientras que la intérprete de Déjame Volver estaba en el hospital y ni siquiera avisó cuando murió, cosa que no le perdonaría nunca, ahora su hija ha decidido romper el silencio de esta polémica, afirmando que entre ellas y Romina jamás hubo relación, pues Mircoli siempre las rechazó, que incluso en días especiales las evitaba y por eso ellas no quisieron presentarse al funeral sin ser invitadas, para prevenir ataques.

Contrario a Romina, afirma que la intérprete de Tu Muñeca era muy unida a ella y su madre, tanto que los últimos cuatro Día de Gracias, Dulce estuvo con ellos, destacando que tenían un vínculo muy cercano, que siempre estaban en contactado, afirmando que era su guía y una segunda madre: "Cualquier consejo que necesitaba, ella me lo daba. Siempre fue una segunda madre para mí. Apoyaba a mis hijos, a mí y a mi madre".

Con respecto a las actitudes de su prima, señaló que no hablaría de ella en ese aspecto, que se remitía a las pruebas que se ven, señalando que siempre fue Romina la que comenzaba con el tema de la herencia, y fue la que las acusa de querérsela robar, cuando no han pedido copia del testamento, y que en caso de que llegue a salir el nombre de su madre está bien, porque al final era hermana de Dulce, y eran muy unidas: "Tuve una vida privilegiada por ella. Siempre se desvivió por mí. Ella vio lo que logré como empresaria, como madre y esposa, y se sintió muy orgullosa de mí".

Lizbeth declaró que en caso de que la intérprete de Heridas les haya dejado algo, va a aceptarlo, porque era la última voluntad de su tía, y que no es su problema que Mircoli no lo acepte, pues la ley es clara y no puede pelear algo que quedó en papel de foma legal. Una vez más, recriminó que no dejara que se despidieran: "Me hubiera gustado que la tuvieran, por lo menos, 2 o 3 días más congelada, para que llegara su familia, su hermana, a despedirse, pero Romina tomó cartas en el asunto e hizo lo que quiso. A nosotros nos avisó otra persona y no ella".

Finalmente, llamó como la mejor madre a la actriz de Televisa, y según TV Notas, rompió en llanto al señalar que le da pena ver lo que hace Romina, pues sabe que su tía desde donde esté, al ver lo que ocurre con su única hija se pondría muy triste, y más de ver todo lo que le faltó por hacer, afirmando que de verla de nuevo le diría: "La extraño. Quisiera que estuviera aquí. Le estoy agradecida por todo. Siento su energía. Siento que nos está dando el sello de su aprobación. Tuve la bendición de tener 3 mamás".

