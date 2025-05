Tiene incurable enfermedad: Luz Elena González se confiesa en 'VLA' y hace súplica en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz de melodramas mexicana, Luz Elena González, después de años aprendiendo a vivir con un terrible diagnóstico de una enfermedad incurable de índole mental, acaba de sincerarse en Venga la Alegría sobre sus momentos más complicado, y lo duro que es enfrentar muchas cosas, por lo que lanzó una fuerte suplica en vivo, a Dios con respecto a la salud de su familia y en especial de su hijo.

"Creo que todas las mamás que aman a sus hijos hacen muchas cosas por ellos y eso es lo más hermoso que se puede vivir. Ese es nuestro deber y obligación, cuando decides ser mamá, tienes que hacer todo eso por tus hijos. Me hace feliz verlos felices".

En eso estamos trabajando, seguimos en el camino de que pueda aprender más, pueda ser independiente, autosuficiente y que pueda salir adelante en la vida. Esa es mi única preocupación, por eso siempre le pido a Dios que le ponga en el camino personas buenas. "El día de hoy lo veo bien, bastante bien, pero evidentemente siempre le pido a Dios que se tope con gente buena, que lo cuide, que lo proteja, que no abusen de su discapacidad, porque él ve el mundo bonito, cree en la bondad de las personas y eso me preocupa un poco".

Una Luz para Santiago La tuve que poner en pausa porque requiere de muchas cosas, mucha información, "Lo dejé como una página informativa en la que las personas pueden llegar a otras fundaciones para los niños con autismo. La verdad no ha sido tan fácil, pero creo que ese granito de arena puede hacer diferencia en el mundo".

El orgullo que Luz Elena siente como madre es doble, ya que su pequeña María José, de 12 años, poco a poco consigue sus metas jugando futbol, ya que logró entrar a la Selección Mexicana Sub-13: "Es bien talentosa... me siento súper orgullosa, muy emocionada, hasta sorprendida porque yo me imaginé que en algún momento de su vida lo iba a lograr, pero no tan rápido, tan chiquita, me sorprende mucho su determinación para lograr sus metas".

Fuente: Tribuna del Yaqui