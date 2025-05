Tristeza en Televisa: Muere bebé de protagonista de novelas y hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de novelas, que ha trabajado en Televisa desde hace casi una década, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que recientemente reveló la tragedia familiar que enfrentó hace algunos meses. Resulta que la famosa actriz confirmó la muerte de su tercera bebé, situación que la dejó marcada, debido a que jamás tuvo complicaciones en el embarazo y todo fue repentino.

Se trata de la mexicana Marlene Kalb, quien en una entrevista con la revista TVNotas se sinceró y contó los devastadores momentos que enfrentó al enterarse que perdió a su tercera hija cuando se encontraba en el quinto mes de gestación: "Fue una noticia muy triste. Al final no queda de otra y por algo pasan las cosas. Todo estaba normal con la bebé. Ya habían revisado corazón,pulmón, riñones y estaba perfecta. Era una niña", contó la mexicana.

Marlene, quien el año pasado protagonizó la exitosa novela Fugitivas, narró que durante los primeros meses de embarazo, tuvo síntomas normales, pero lo único extraño era que no sentía el movimiento de su beba, por lo que ella presentía que algo no estaba bien: "Había notado que no sentía patadas. El doctor me decía que era una bebé más tranquila y que, como mi placenta estaba arriba, podría ser que se escondían los golpes".

Marlene Kalb, actriz de Televisa

El 17 de marzo, después de regresar de un viaje en la nieve por Colorado, EU, Kalb recibió la noticia que ninguna embarazada quiere escuchar: "Me dijeron: 'Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir'". La actriz, quien ya es madre de dos niñas con su esposo Rodrigo, compartió que es una mujer totalmente sana, por lo que no tiene explicación de lo que le ocurrió.

Cuando se lo comenté (a mi esposo), los 2 lloramos y después me dijo: 'Estoy para apoyarte en todo. Lamento que no puedo sentir lo que tú sientes. No tengo al bebé dentro de mí, pero te voy a apoyar por lo menos emocionalmente'", recordó.

La parte más dura de esta situación vino después, ya que la actriz de los melodramas Ringo, El hotel de los secretos y Quiero amarte tuvo que dar a luz a su bebé muerta: "Al final vas a dar a luz y no es una recompensa. Desgraciadamente es algo triste. Es desgarrante". La intérprete del Canal de Las Estrellas reconoció que fue "un proceso muy fuerte", por lo que decidió no deshacerse de los restos de su hija y los conserva para sentirla cerca.

Espiritualmente estará con nosotros el resto de nuestras vidas. La vamos a extrañar mucho. No la conocimos, pero yo sí la vi cuando salió de mi panza físicamente. La sentí y la tuve".

Finalmente, la originaria de la CDMX detalló que no ha necesitado buscar ayuda psicológica o psiquiátrica, pues ha preferido realizar otras dinámicas para sanar. Y ante la pregunta de si piensa intentar otro embarazo, Marlene contó: "Ahorita no tengo una respuesta. No quiero ilusionarme. Tengo que agradecer y enfocarme en mis hijas".

Marlene Kalb anunció su tercer embarazo en febrero de 2025

Fuente: Tribuna