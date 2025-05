VIDEO: Captan a Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, peleando en LA; golpeó a ex de Jenni Rivera

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Durante las últimas horas se volvieron virales unas imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se aprecia una pelea callejera en la ciudad de Los Ángeles. Lo que causó controversia de este video es que los protagonistas de la disputa a golpes son Emiliano Aguilar, hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar, así como Fernie, expareja de la fallecida Jenni Rivera.

Después de que la grabación le diera la vuelta al Internet, el primogénito de Pepe emitió su postura sobre el altercado y compartió su versión de los hechos, además de señalar a Don Cheto como el responsable de haber hecho públicas las imágenes de la disputa. "Hay un video que está circulando, me agarré a madra..., les voy a platicar cómo estuvo esa historia, pa' que todos se dejen de cosas, les voy a platicar exactamente cómo estuvo", inició Emiliano.

El joven cantante explicó que acaba de salir de una entrevista con Don Cheto, cuando Fernie llegó a provocarlo: "Sale un vato de la nada, yo iba al carro, porque ya me iba a ir, y sale un vato, yo no sé quién era, pero era un vato pelón y me empieza a decir: 'hey, ¿qué onda? Tú eres el de la entrevista', y le dije: ‘Simón’, y me dice: ‘entonces, ¿por qué andas diciendo que Tijuana y que Fuck Trump y todo eso?'".

Y le dije: 'pues Simón', entonces, como que el vato me quería pelear, y le hizo así (poniendo los puños), cuando le hizo así, yo vi que había una reja, y la reja estaba abierta, entonces yo fui por la reja, y sin pensarlo, fui y le empecé a dar en su madr...", relató.

Ex de Jenni Rivera se peleó con Emiliano Aguilar

Sobre el motivo por el que en el clip se aprecia que intervinieron más personas en la riña, el integrante de la dinastía Aguilar explicó: "“Le brincó mi grupo, que está conmigo, yo no les dije que le brincaran, le brincaron porque son mis compas. Yo no sabía que era el ex de Jenni, a mí no me importa si es el ex de Jenni... A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme, y yo me voy a defender a quien sea, no me importa quién seas, así las cosas, para mí era otro pelón que venía, nada más a cag... el palo".

Tras escuchar la declaración de Emiliano, Said García, locutor del programa radiofónico, también dio su versión y reveló el motivo por el que se originó la disputa: "Empezó la entrevista a diciendo la palabra de la F y obviamente ustedes saben lo que yo opino de nuestro actual presidente. Yo también estoy en contra, pero trabajamos en un medio de comunicación, que nos escuchamos a la par en 43 estaciones, nos escuchamos en un canal de televisión, nos escuchamos en YouTube, y esa palabra está prohibida", señaló García.

Chino, muy claro, y se lo tengo que reconocer, le explicó y le dijo: 'No se trata de censura, no se trata de que no queramos tirarle nosotros al presidente. Se trata de que nos pueden quitar la licencia por decir una palabra que no podemos decir'... también dijo otras groserías fuertes. Dijo la palabra chi, la palabra Q", agregó.

En ese sentido, Said detalló que a Fernie no le pareció correcto que Emiliano empleara ese tipo de lenguaje en un medio de comunicación donde muchas personas, sobre todo menores de edad, lo pueden escuchar: "Le vino a decir: 'Tengo 25 años escuchando la Que Buena, yo ya trabajé ahí. Vengo con mis hijos en el carro. Y mis hijos no se merecen estar escuchando esas palabras que tú estás diciendo'", relató.

Debido a que en las imágenes se observa cómo un grupo de personas intervienen en la pelea, en la emisión finalmente se aclaró que los acompañantes de Emiliano Aguilar únicamente se acercaron para separar al rapero del ex de Jenni. Por ahora existe un fuerte debate en redes sociales sobre este encontronazo, aunque la mayoría se pronuncian a favor del integrante de la dinastía Aguilar, destacando que los menores deben de ser vigilados por sus padres, y no permitir que escuchen temas que no son acordes a su edad.

Periodista revela porqué inició la pelea de Leonardo Aguilar

Fuente: Tribuna