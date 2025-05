Actriz de Televisa protagoniza brutal pelea en pleno foro; la corren tras golpear a colega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora de Televisa se encuentra metida en una nueva controversia, pues ha salido a la luz que protagonizó una fuerte pelea con una compañera actriz, a quien incluso le habría dado una tremenda cachetada. Se trata de la mexicana Manola Díez, quien durante una de las funciones de Teatro en Breve, habría agredido físicamente a la joven actriz Anyolina Broy.

La artista extranjera publicó un video en sus redes sociales para compartir detalles del lamentable incidente, asegurando que la la actriz de novelas como Lola, érase una vez y Clase 406 presuntamente reaccionó de forma violenta mientras se preparaba para brindar una de sus actuaciones. "Desafortunadamente, me pasó una situación muy desagradable el domingo con una productora y actriz. La señora se llama Manola Diez. Bueno, fui agredida físicamente básicamente por ella", inició su relato.

Anyolina reveló que Carlo Guerra fue testigo de lo ocurrido e hizo una narrativa de lo que ocurrió: "Ella no había dado función, simplemente estaba hablando con parte de su elenco, yo quería entrar y su respuesta fue: 'Bueno, si no queda de otra, pasa'. Fue un poquito altanera y yo dije: 'Tranquila, cálmate, no pasa nada'. Él pasó, yo detrás, y me agarró por el brazo y me dice: ‘Bueno, pasa, que voy a cerrar la puerta'".

Y le digo: 'No, voy a buscar el Diurex que se me quedó'. Cuando voy saliendo, me dice: 'Bueno, ¿para qué entras?'. Lanza la puerta... y yo dije: 'Dios mío, esta señora, ya no aguanto'", agregó.

Manola Díez habría dado una cachetada a joven actriz

Debido a que Anyolina no se quedó callada y decidió reclamar su falta de cortesía, fue que Manola la habría golpeado: "Abro la puerta y le digo: 'Disculpa. O sea, esta no es la actitud. No me parece en absoluto, te pido respeto, por favor, exijo respeto'. Se para y de manera altanera empieza a hablarme: 'Tú a mí no me grites, a mí no me vas a gritar, no me hablas así, menos delante de mi marido. ¿Qué te pasa?'. Y yo le dije:

Epa, cálmate, no te estoy gritando, simplemente te pido respeto, tú eres la que estás gritando, o sea, relájate y vamos a hablar las cosas'", agregó.

A pesar de que la joven expuso que intentó calmar la situación, según refiere, las cosas se complicaron pues Díez continuó atacándola: "'No, que no puede ser, no sabes quién soy yo'. Le digo: 'Baja la voz, me estás faltando al respeto, baja la voz, por favor'. Como seguía con su griterío… le dije: 'Mira, tienes una actitud muy loca, de verdad, yo no puedo hablar contigo así'. En eso es que me volteo y voy saliendo del foro… Cuando siento una cachetada".

Yo estaba como de perfil y sentí la cachetada, o sea, ni siquiera la vi venir porque ni siquiera me tenía de frente, o sea, fue casi a espaldas, De verdad, fue tanto el dolor que me quedé así, o sea, yo no sabía cómo reaccionar".

Luego de escuchar el relato, los conductores del programa radiofónico Todo para la mujer indicaron que Paco Lalas, responsable de Teatro en Breve, decidió despedir a Manola. Sin embargo, destacaron que el problema aún no acaba, pues la actriz rubia está solicitando la devolución de las cosas que utilizaba para su obra, y que, aparentemente, amenazó con denunciar su robo, en caso de no recibirlas lo más pronto posible.

Fuente: Tribuna