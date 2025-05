¿Clovis Nienow, gay? Aleska le descubriría cachondos mensajes con otro hombre; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varios meses de especulaciones, se ha dicho que al parecer, Aleska Génesis habría tomado la decisión de separarse muy enamorada del guapo presentador, Clovis Nienow, debido a que le descubriría mensajes cachondos, pero no con mujeres, sino con otro hombre, ¿acaso es gay?. La venezolana en entrevista con TV Notas da una contundente respuesta a estas especulaciones que comenzó Javier Ceriani.

El expresentador de Chisme No Like, desde que la pareja terminó se ha dedicado a informar que la venezolana veía a Nienow como un "fracasado", pero ahora, dijo que hay algo más que la decepcionó: su infidelidad con un hombre. Según Javier, en Telemundo no querían que Aleska estuviera muy cerca de la empresa ni de Clovis dentro de esta, mientras era novia de él, y al parecer sería porque ellos conocerían de esa relación fuera de foco.

Supuestamente, la exnovia de Nicky Jam sí estaba tratando de hacer funcionar su romance con Clovis, pero que en una ocasión le encontró mensajes con un alto ejecutivo de Telemundo, que al parecer cambia intimidad por trabajo: "Tiene fama de estar con actores y conductores, gays y no gays, que quieren trabajar en Miami y acceden a coquetear con él. Le mandan fotos". Aparentemente, y según lo dicho por Javier, Clovis consiguió su contrato en la televisora por este motivo, aceptar este intercambio de coqueteos.

Finalmente, el excolega de Elisa Beristain declaró que Aleska en verdad se sintió "defraudada" por los mensajes que vio entre él y el ejecutivo, afirmando que como cualquier mujer, no le gustó ser engañada. Pero, al parecer la decepción duró poco y en cuanto vi a Luca Onestini, pidió que se le hiciera carpeta juntos: "Yo creo que a Clovis sí le gustaba Aleska, pero es un tipo sin carácter y débil. Ella es una mujer muy senusal. Su perfil de hombre es otro. No le excita un guapo. Ya había visto a Luca (como Dios lo trajo al mundo) y le pidió a la producción de LCDLF un encuentro a solas con él".

Aleska Génesis responde a rumores de ruptura.

Después de estas declaraciones de Javier, se le ha cuestionado a la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, sobre esta separación, a lo que ella declaró que todo fue por diferencias, porque como pareja no funcionan, pero sí como amigos y así quedaron, en los mejores términos: "Clovis fue un chico lindo en mi vida. Ambos dimos lo mejor para que funcionara, pero a veces el amor no es suficiente. No éramos compatibles como pareja y decidimos tomar caminos diferentes. Espero que tenga mucho éxito en su vida personal y profesional".

Tras esto, la ex de Christian Estrada declaró que ambos sí se enamoraron que fue algo muy rea que no se puede negar, pero que aunque trataron de comprenderse, apoyarse y demostrarse todo ese amor, a veces no es suficiente. Con respecto al tema de la infidelidad, Aleska afirmó que no hablaría de eso jamás: "Esa es una pregunta que no pienso responder, porque forma parte de mi vida privada. Yo elegí soltar desde el amor, sin necesidad de exponer ni dañar a nadie. Lo que haya sucedido queda entre nosotros. No tengo el interés de revivirlo ni de alimentar el morbo de la gente".

Fuente: Tribuna del Yaqui