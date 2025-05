Danna Paola, ¿la nueva Yeri Mua?: Confunde a fans con su reciente look

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Algo que sin duda caracteriza a Danna Paola, es su buen gusto por la moda, pues no a dejado de sorprender con su estilo único y característico, que además, sabe lucir con bastante seguridad, pero sin duda, al ser una figura pública que se encuentra constantemente bajo lo reflectores, es difícil salvarse de alguna crítica, ya que en el mundo de la farándula las comparaciones entre famosos suelen ser muy comunes.

En esta ocasión fue el turno de la cantante de Mala Fama, ya que a pesar de siempre lucir espectacular, recientemente se vio envuelta en algunas criticas con respecto a su imagen, pues decididó cambiar un poco su loock y pintar su pelo, sin embargo, los comentarios no se dejaron esperar, esto debido a que recientemente se popularizó un video en el que la comparan con la famosa influenciar Yeri Mua, el clip muestra un suceso que podría resultar un poco incomodo tanto para la cantante como para la fan.

Danna Paola en el evento de Diesel/ Créditos: Instagram

¿ Qué sucedió?

Danna se encontraba bajando de un carro para cruzar la calle, lucia un atuendo espectacular, con el que llevaba una lentes oscuros, de un momento a otro es abordada amablemente por una fan, la cual se acerca para saludarla y pedirle una foto, es ese el momento en el que la cantante decide quitarse los lentes, y a pesar de que en un inicio la emoción de la fanática era notoria, cuando puede ver su cara completamente descubierta, su confusión es bastante evidente, dejando ver que no es quien creía.

A pesar de que algunos usuarios indican que la incomodidad de la cantante es obvia, otros más resaltan su buen manejo de la situación, ya que en todo momento mantuvo la compostura. El video fue tomado en febrero del presente año en Italia, sin embargo, se viralizo recientemente en la red social TikTok. La confusión se dio debido al gran parecido pues la interprete muestra una cabellera con un color y corte muy similar al de Yeri. Los comentarios de dividen ya que algunos internautas la acusan de copiona, y que el parecido es bastante notorio, mientras que otros apoyan su nueva imagen.

Hasta el momento la actriz de Élite no a salido a pronunciarse con respecto a lo sucedido, a pesar de eso, no se muestra algún tipo de rivalidad entre ambas, esto ya que Danna asistió a un concierto de Yeri en Santa Ana, California, en donde se encontraba muy entusiasmada sentada en primera fila, y luego subió una imagen a su cuenta de Instagram en donde la cantante de Nena Moxita le dejó un comentario de agradecimiento por asistir, con el cual dio a entender que no existe polémica entre ambas.

