Dulce María no pierde la esperanza: En 'Hoy' revela que habría reconciliación entre los RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la intensa pelea pública entre Anahí, Christian Chávez y el resto de la famosa banda, RBD, la reconocida actriz y cantante, Dulce María, acaba de brindar una entrevista en el programa Hoy, para señalar que ella no se da por vencida y no pierde la esperanza en que todo se solucione y los seis miembros puedan hablar y recuperar su amistad, señalado que podría haber reconciliación entre todos ellos.

Lo que parecía ser el regreso al éxito de la banda nacida en la novela Rebelde, tras su reencuentro y gira mundial, Soy Rebelde Tour, que resultó ser lo mejor del momento, incluso logrando que lanzaran un nuevo tema en conjunto, terminó en una fuerte pelea y separación entre los integrantes. El motivo es que descubrieron que Guillermo Rosas, su manager, les había robado, y pese a que muchos estuvieron de acuerdo en demandarlo, hubo otros que no tanto y aún le hablan como amigos, dividiendo a los famosos.

Ahora, después de que Maite Perroni desestimara que pudieran reunirse de nuevo en un futuro cercano, Dulce en su entrevista para Jonathan Barajas, declaró que ella se siente agradecida por todo lo que le dio RBD, y cree que tantos años de amistad y de conocerse no podía solo reducirse a este escándalo, y cree que pronto esto se solucione: "Sí es algo triste. Yo creo que no se puede, toda la historia no se puede reducir a estos últimos años. Es una historia de hace muchos años, y algo que la generación que creció con nosotros, hablo personalmente, les debemos muchísimo. Y yo siempre estaré infinitamente agradecida".

Pasando a temas profesionales de índole personal, la actriz de Falsa Identidad y Clase 406, declaró que ella está en estos momento en negociaciones con la empresa San Ángel por cuestiones musicales, porque se enfoca más en ello en este momento, más aseguró, que no descarta en algún momento volver a participar en un melodrama: "No, en realidad vengo a algo más relacionado con la música. Hay una sorpresita, pero estoy muy emocionada. Siempre es bueno regresar a casa. Es como, pues sí, aquí crecí, aquí empecé todo, así que siempre es muy bonito regresar".

Finalmente habló de su festejo por el Día de la Madre, al lado de su pequeña de casi cinco años de edad, María Paula, fruto de su relación con Paco Álvarez, afirmando que fue un día muy significativo, en el que lo pasó en familia, destacando que ser madre es de las mejores etapas de su vida: "Obviamente, el ser mamá me ha cambiado la vida en muchísimos aspectos. Estuvo muy bonito, celebré con mi mamá, con mis hermanas, con toda mi familia y obviamente con mi nena".

Fuente: Tribuna del Yaqui