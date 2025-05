¿Estaba ebria? Actriz de Televisa fue arrestada en aeropuerto de EU; la regresaron a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa y comediante mexicana, conocida como 'La Chupitos', recientemente se sinceró sobre su peor momento con las autoridades estadounidenses, confesando por primera vez que fue arrestada en el aeropuerto de Estados Unidos, cuando la cacharon infraccionando una de sus reglas más importantes, y la regresaron a México, castigada con veto indefinido, ¿acaso viajó ebria o causó disturbios?

Actualmente el tema de las visas de trabajo e incluso de turistas para ir a Estados Unidos, cada vez se pone peor y tensan las situaciones al límite, debido a que al tomar el cargo Donald Trump, comenzó deportaciones masivas de inmigrantes, denegó visas de trabajo a cantantes, afirmando que son aquellos que cantan apologías al crimen organizados, como a José Luis R Conríquez o Los Ángeles del Barranco.

Y ahora, en medio de toda esta tensión y serie de escándalos, Liliana Arriaga, que es mejor conocida como el personaje de 'La Chupitos', declaró que ella en el pasado fue detenida por autoridades estadounidenses en el aeropuerto y deportada a México, por no tener una visa de trabajo e ir solo con la de turista: "Ya no tengo broncas. Soy residente, mis hijos son americanos, no tengo problema con ir a trabajar, bendito mi Dios. Pero, a mi me llegaron a regresar a mi país, fue literal de vámonos, aquí no".

La reconocida actriz declaró que ella confió en su manager cuando le organizó fechas para el extranjero, diciendo que no habría ningún problema, pese a que ella le externó que no tenía una visa de trabajo, solo manejaba la de turista, y al final resultó que los atraparon y vetaron mucho tiempo de aquellas tierras norteamericanas: "Ahora sí como quien dice, cuando los promotores te llevan, les dije que no tenía visa de trabajo, tengo mi visa normal y me dijeron, 'no pasa nada', y mocos, a mi me castigaron un rato. Me detuvieron, me esposaron y me regresaron a México".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que fue un momento que la dejó completamente impresionada, reconociendo que jamás imaginó que podría ser tan impactante el momento para ella, al nivel de que tenía miedo de volver a intentar regresar al país, por lo que cuando ya tuvo autorización, se cercioró de tener absolutamente todo en regla desde el primer momento. De la misma manera, afirmó que le gusta mucho trabajar en Estados Unidos, especialmente por la seguridad que se le brinda.

