¿Fue 'La Beba'? Gala Montes dice que gente cercana le robó al salir de reality de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y polémica cantante de 24 años de edad, Gala Montes, ha enfrentado una difícil lección, pues en una reciente entrevista contó haber sido víctima de un robo tras participar en La Casa de los Famosos México, justo en un momento en que disfrutaba de la gloria profesional y estabilidad financiera. Pero lo peor de todo, es que confirmó que se trató de gente muy cercana en la que confiaba, ¿acaso si fue su hermana, 'La Beba' Montes?

La cantante y actriz reveló algunas de las reflexiones que ha tenido a casi un año de su incursión en el reality show de Televisa, compartiendo cómo esta experiencia ha impactado su vida y su manera de ver el mundo, en entrevista para Sale el Sol, pese a su corta edad: "Salí de La Casa de los Famosos, me pasaron muchas cosas, me robaron, se me acercó mucha gente con malas intenciones y uno, pues, es inocente, ¿no? Ustedes me ven grandota, alta, pero tengo 24 años y soy pequeña".

Estoy aprendiendo de la vida y de pronto con esta fama, y este éxito, y este fenómeno que fue La Casa de los Famosos, pues sí, mucha gente se aprovechó, pero yo creo que a todos los artistas nos pasa, pero esa perra no me vuelve a morder, de los errores uno aprende", agregó.

Y sin contemplaciones, la intérprete de La Oportunidad, enfatizó que ella no se va a dejar caer por esas cosas, sino por el contrario, que ahora tiene como mantra una frase en la que busca empoderarse al decirse que no está mal caer una vez, que se levante y aprenda para no caer en lo mismo: "Ese es mi lema de vida: 'esa perra no me vuelve a morder'. Pero, pues, yo ya he estado haciendo ajustes en mi vida para tener a la gente correcta y que esa gente me acompañe en mi camino".

A pesar de que por el momento se encuentra dedicada en su faceta musical, con el lanzamiento de su sencillo Más bonita que el mar, Montes no descartó volver al mundo de las telenovelas, destacando que ella le encanta actuar, y todo lo que conlleva, por lo que espera pronto volver a la pantalla chica: "Me encanta todo lo que conlleva actuar, desde escribir un guion, hasta la posición de la cámara, la fotografía, la corrección de color, la edición, y me gusta producir. Además de producir mi música, componerla, estoy produciendo también mis videos musicales, actuándolos, escribiéndolos, etcétera, de la mano de mi equipo".

En cuanto a su vida personal, la actriz de melodramas como Vivir de Amor, no ocultó sus deseos de casarse y formar una familia, aunque por ahora está concentrada en su labor profesional, junto a su manáger y pareja, Icho Van: "Pues ahorita estoy joven, estoy muy enfocada en mi trabajo. Como saben, mi pareja es mi mánager, es mi equipo y estamos muy enfocados en trabajar, en lo nuestro. Hemos sido supercriticados, pero, pues, nosotros sabemos nuestro rollo. Sí, estaría interesante en algún momento formar una familia, si así lo quiere Dios".

Gala Montes formó parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su colaboración estuvo rodeada de controversias, desde intensos enfrentamientos con otros concursantes hasta conflictos personales que resonaron más allá del programa. Su carácter franco y sin rodeos la llevó a protagonizar acaloradas discusiones, convirtiéndola en una de las figuras más polémicas de la edición. Fuera de la emisión, la actriz también ha lidiado con conflictos familiares, destacando su distanciamiento con su madre, Crista Montes, a quien ha acusado de explotación y desfalco.

Fuente: Tribuna del Yaqui