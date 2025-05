Manuel Masalva: El actor de Televisa quedaría paralizado por bacteria que lo dejó en coma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso actor de melodramas, Manuel Masalva, se encuentra atravesando por otro difícil revés en su salud, ya que la famosa periodista mexicana, Martha Figueroa, acaba de afirmar que el actor de Televisa, en este momento estaría paralizado por completo, de pies a cabeza, a causa de la extraña bacteria que contrajo en su viaje a Filipinas que lo dejó en coma por meses en Dubái.

Hace un par de meses se confirmó que Masalva, que es reconocido por haber actuado en Narcos: México, estaba en coma y luchando por su vida en un hospital de Dubái, por contraer la bacteria Burkholderia, que es resistente a ciertos antibióticos. Por fortuna, y según dijo Nova Coronel, Manuel ya se encuentra despierto y al parecer, fuera de peligro de muerte: "Ya salió del coma. Está reaccionando y ya pude hablar con él por WhatsApp".

Pero, al parecer, pese a que ha despertado del coma, no estaría del todo bien, ya que la presentadora de Con Permiso, destacó que aunque no ha perdido visión, el habla y sigue con todas sus conexiones cerebrales intactas, desgraciadamente perdió la movilidad en brazos y piernas, por lo que médicos ya buscan ayudar con ello: "Parece que tiene todas las conexiones cerebrales bien, pero que lo que está pasando ahorita es que no puede mover ni los brazos ni las piernas, que es un proceso que va a tomar su tiempo y que están ahí los doctores viendo qué hacer, que ya está con terapias".

Ante esto, la presentadora del programa Hoy, destacó que pensaron que no iba a poder sobrevivir, que no iba a librar la bacteria, pero que desgraciadamente, ahora, también enfrentan una fuerte deuda médica, ya que en Dubái le cobran una cuota por atenderlo por ser extranjero, además de la hospitalaria: "La cuota es nivel Dubái, no es poquita cosa, pero le están dando terapia para que vuelva a mover sus brazos y piernas".

Finalmente, la colega de Pepillo Origel concluyó su mensaje afirmando que aún necesitan de mucho ayuda, porque él es un milagro verdadero, pero sigue teniendo que cubrir con esa millonaria cuota y debe de seguir bajo vigilancia médica, porque el hecho de que no pueda mover sus extremidades es para seguir haciendo estudios para descubrir que sucede y continuar con las terapias para tratar de que pueda moverse de nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui