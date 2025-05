"Mensadas": Daniela Parra manda mensaje a Alexa tras decir que fue abusada por Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Alexa Parra Hoffman, que actualmente prefiere solo ser reconocida con el apellido de su madre, hace unos días aseguró que su hermana mayor, Daniela Parra, no lo quiere admitir, pero también fue una víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, el actor de melodramas, Héctor Parra. La aspirante a actriz de Televisa, acaba de brindar una entrevista en la que le mandó contundente mensaje a su media hermana sobre el tema, afirmando que dice "puras mensadas".

Daniela, desde que Alexa acusó al actor de Pícara Soñadora de haber abusado de ella cuando solo tenía nueve años de edad, hasta los 14, no ha parado de defenderlo a capa y espada, asegurando que Ginny Hoffman llenó la cabeza de su hermana con esas ideas absurdas. Ahora, la joven Parra Hoffman respondió con una demanda por revictimizarla, y en un live de su cuenta de Instagram, declaró que Daniela también era una víctima aunque no quiera reconocerlo, y que es ella la que está siendo manipulada por Héctor para defenderlo.

Aunque Daniela al inicio respondió entre burlas con mensajes en X, antes conocido como Twitter, ahora mediante una entrevista por llamada con Venga la Alegría, salió a asegurar que si no ha dado declaraciones de la situación es porque son solo "mensadas" de Alexa y que no piensa darle cuerda a sus inventos: "Ha sido un día de locos, pero nada, la neta no planeo decir nada, no planeo contestar, es absurdo lo que están diciendo, es tonto y, la neta, yo no me voy a prestar a ese juego, entonces pues nada. Les agradezco que estén al pendiente".

De la misma manera, la ganadora de la sexta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que ella por el momento dejará las cosas como están, que no ha recibido notificación por la demanda, pero que en caso de que algo cambie, será la primera en hablar y actualizar del tema: "Por el momento queda así y, si en algún momento, llega algo o procede algo o algo cambia, además de sólo las mensadas que están diciendo, yo, con mucho gusto, los mantengo informados".

Finalmente la creadora de Tamalitos Chilos, declaró que es una mujer en verdad cree en resolver las cosas que valen la pena, y ella por ahora no ve serios estos alegatos y se queda con su respuesta original que dio en sus redes sociales, con respecto a estas nuevas acusaciones en su contra: "Yo ya contesté lo que tenía que contestar, no sé si lo pudieron ver, eso es lo que verdaderamente pienso. Ya si se pone más seria la cosa, lo resolveremos en su momento, pero hasta ahora, ya contesté".

Fuente: Tribuna del Yaqui