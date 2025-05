Mónica Garza aclara si recibió amenazas del vocalista de Los Tucanes de Tijuana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mónica Garza, periodista y productora de teatro, se encuentra en el ojo público desde hace un tiempo, y todo porque el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, realizó unas declaraciones que hicieron que muchas personas echaran a volar la imaginación, pues confesó que, cuando recién comenzaba en la labor periodística, un cantante del regional mexicano la amenazó.

No obstante, como te informamos en TRIBUNA, la entonces presentadora de Historias Engarzadas confesó que, cuando se efectuaba dicho programa, tuvo una experiencia muy terrible: “Esa fue una de las primeras amenazas que yo recibí por hacer mi trabajo y por cuestionar historias que eran la verdad. Ahí, la decisión más importante que uno debe tomar es la de no autocensurarse, la de no tener miedo a preguntar, a exhibir, a cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión”, afirmó.

Pero, a pesar de que la presentadora de televisión nunca mencionó nombres ni bandas, los internautas y medios de comunicación comenzaron a hacer conjeturas, llegando a la conclusión de que se trataba de Mario Quintero, vocalista del grupo Los Tucanes de Tijuana, quienes son señalados desde hace años por presuntos vínculos con el crimen organizado, especialmente con el cártel de los hermanos Arellano Félix.

“Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hice un comentario para las redes sociales de ADN 40. En lo personal, tuve el cuidado de nunca mencionar en específico ninguna banda ni a ninguna persona. Yo no me referí directamente a ninguna figura”, subrayó la excolaboradora del programa Ventaneando. Además, aclaró que ha entrevistado a decenas de personas, muchas de ellas relacionadas con los llamados narcocorridos.

Finalmente, añadió que entre tantas celebridades a las que ha realizado una serie de preguntas no solo estuvieron Los Tucanes de Tijuana, sino también Los Tigres del Norte e incluso Jenni Rivera. En relación al intérprete de La Chona, especificó que no se refería directamente a ese personaje y remató agregando que no se hace responsable de las conclusiones a las que lleguen otras personas.

