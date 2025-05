Se divorció: Tras retiro de TV Azteca, actriz de Televisa regresa a 'Hoy' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien trabajó por años en Televisa y también en TV Azteca, de nueva cuenta sorprendió a todos sus fans ya que recientemente apareció en el programa Hoy e hizo una fuerte confesión. Se trata de Geraldine Bazán, quien volvió a alzar la voz luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Martha Julia, hace dos décadas.

En las últimas semanas, en redes sociales se comenzó a especular que la villana de Las hijas de la señora García presuntamente pagó un karma con Soto y su exprometida Irina Baeva, debido a que ella también se habría entrometido en el romance de su exesposo. Aunque ya había aclarado el tema a través de las redes sociales, este miércoles dio una entrevista al programa Hoy para contar cuál fue la razón que la hizo hablar al respecto.

Simplemente, yo lo que quise es como poner en claro fechas para que no me involucren a mí en algo que no es, ahora sí que, no tiene que ver conmigo, y que no me cuelguen milagritos, por así decirlo", explicó la exconcursante del reality La Isla.

En ese sentido, Bazán agregó: "Sé que es muy fácil, apuntar a alguien y hacer, pues, historias en donde no hay, o sobre todo, que me involucren a mí, simplemente no lo voy a permitir, y si quería cómo poner claras las cosas", puntualizó. De la misma manera, la actriz de los melodramas Como en el cine, Ellas, inocentes o culpables y Dos chicos de cuidado en la ciudad confesó estar cansada de estar envuelta en dimes y diretes.

Creo que sí, no está padre y hay que poner un alto, a que es muy fácil aventar un rumor al aire. Hay mucha gente que se queda callada, pero en este momento, pues, decidí no callar y no otorgar", aseveró.

Aprovechando las cámaras de Hoy, Geraldine también recalcó que en esta ocasión decidió alzar la voz por sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con Soto. "Siempre dejo pasar muchas cosas, porque ya, o sea, uno sabe y la gente también sabe, y el público, y también vamos aprendiendo que, pues, de eso se trata también de show business, ¿no? Pero si son cosas que no solamente tienen que ver conmigo, sino que a la larga o ahorita pueden también, pues, afectar de alguna manera a mis hijas. Sobre todo, cuando se trata de algo que no es cierto, algo que se está sacando de la realidad", manifestó.

Por último, Geraldine destacó que las jovencitas conocen mejor que ella su historia con Gabriel, pero también desea enseñarles que no deben permitir que se digan mentiras sobre nadie: "Siempre he cuidado su alrededor. Ellas saben perfectamente todo, pero sí, creo que es importante ponerles un ejemplo de no callar", expresó la exintegrante de La Casa de los Famosos.

Fuente: Tribuna