Solo tenía 13: Destrozan a Christian Nodal por decir cuándo se enamoró de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Después de que el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, revelara que él era un joven de 18 años cuándo se enamoró de su actual esposa, la también intérprete de dicho género, Ángela Aguilar, que tan solo tenía 18 años de edad, en redes sociales miles de internautas se han mostrado completamente indignados y lo destrozaron en críticas por fijarse en la hija de Pepe Aguilar cuando era menor de edad.

Nodal sigue dando de que hablar y vuelve en el centro del escándalo, debido a que durante una charla con el comediante, Mike Salazar, afirmó que desde el primer momento en el que la conoció, declarando que ella era menor de edad y él ya era mayor, por lo que al notar que era raro se mantuvo alejado: "Cuando conocí a Ángela dije 'Wow, tiene un talentosa'. Yo tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Ahorita tengo 26 y ella 21, ahorita suena bien, pero antes estaba raro. Yo la miraba y decía 'talentosa', ella toda hermosa, estaba guapísima y demás".

Tras esto, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, destacó que se ponía muy nervioso cuando estaba cerca de ella en las ruedas de prensa en las que se juntaban, para hablar sobre el Jaripeo sin fronteras, del que él fue parte en sus primeros años de carrera artística: "Mi suegro, yo no sabía, pero había una regla de que no podíamos estar en el mismo lugar, que los camerinos estábamos de lados opuestos; yo trataba de disfrazar que me gustaba (hablando de su) talento".

Nodal agregó que fue por esa atracción que decidió hacer el dueto musical con Ángela, asegurando que se inspiró en el tema Déjame Vivir, y para poder hacer algo que fuera así de parecido, pidió ayuda al compositor Édgar Barrera, con el cual creó su tan famoso dueto, Dime Cómo Quieras, asegurando que en cuanto la tuvo le pidió permiso a Pepe para hacer el dueto con la joven Ángela, y este accedió.

Aunque la historia es muy interesante y hasta podría decirse que romántica, a causa de que hasta le pidió permiso al creador de Por Mujeres Cómo Tú, la realidad es que para muchos usuarios para internautas es algo turbio, pues en la red social X, antes conocido como Twitter, han lanzado ataques en su contra, en los que afirman que eso no estaba bien, que es de pedófilos sentir atracción por niñas tan chicas.

¿Si tanto la ha querido, por qué no la supo esperar entonces? ¿Por qué tuvo que hacerle daño a otras mujeres que no lo merecían?".

No puede ser, él era mayor de edad y ella una niña".

Es una vil mentira. Para qué embarazó a otra y para qué pidió matrimonio".

¡Repitan conmigo! ¡SENTIR ATRACCIÓN POR MENORES ES DE ENFERMOS! Otra vez".

Fuente: Tribuna del Yaqui