Su corazón dejó de latir: Actriz de Televisa descubre lo peor y da a luz; su bebé murió

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y madre de dos nenas, Marlene Kalb, desgraciadamente vivió uno de los peores momentos en su vida, su bebé murió en su vientre. La estrella de melodramas declaró que en un ultrasonido descubrió lo peor y tuvo que dar a luz a su hija sin vida, señalando que los médicos no le tienen una explicación más allá de que su corazón dejó de latir de la nada.

En el mundo del espectáculo, varias actrices, como Mariana Echeverría, han enfrentado la muerte de su hijo no nacido, y ahora, por desgracia, Marlene se volvió una de ellas. La actriz confesó en TV Notas, que tras cinco meses de embarazo, en el que le decían que todo era normal que sus órganos estaban perfectos, que era una niña sana, aunque pequeña, de la nada, solamente perdió la vida dentro de su panza.

Kalb declaró que ella sintió que había algo raro en el embarazo, que el que no se moviera no era buen indicador, pero jamás pensó que su pequeña estaría muerta en su vientre, incluso afirma que se fueron de vacaciones familiares a Colorado, Estados Unidos, y al regresar, el 17 de marzo fue a un ultrasonido, y en ese momento le dijeron, su bebé murió: "Me dijeron: 'Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir'. ¿Por qué? No se sabe. Iban conmigo mi mamá y mi hermana".

Marlene así anunció su tercer embarazo. Internet

La actriz de Fugitivas declaró que no entiende que pasó, que siempre se cuida, pero trata de consolarse diciendo que Dios tiene un plan, que las cosas pasan por algo, y tal vez esto sea una enseñanza, que por más que lo piensa no se le ocurre nada más que eso, que hay algo más allá. Con respecto a como recibió la noticia, afirmó que su madre, su hermana, y su esposo han estado al lado de ella en todo momento y la han apoyado en este duro proceso.

El doctor me dijo que venía la parte más difícil, que podría ser cesárea o parto natural y yo llevo 2 cesáreas. Lo pensé mucho. Ese mismo día que me dijeron, fui a una reunión y ahí muchas mamás me preguntaron: ‘¿Cómo vas con el embarazo?’ y les dije lo que había pasado", agregó la actriz.

Marlene declaró que tras esa reunión, decidió que fuera parto natural, que su esposo estuvo a su lado en cada momento del camino, e incluso le propuso que para que cerrara el ciclo, fueran a arrojar las cenizas al mar, pero que ella no quiso, y prefiere tener con ella las cenizas, y que le hizo una carta: "Le explico desde el principio lo que sentí con ella. Que nunca supimos cómo sería físicamente. Espiritualmente estará con nosotros el resto de nuestras vidas. La vamos a extrañar mucho. No la conocimos, pero yo sí la vi cuando salió de mi panza físicamente. La sentí y la tuve”.

No tenía nombre, pero le queremos poner uno. Todavía no decidimos. Fue muy suertuda de que falleció en la panza de mamá, el lugar más seguro de cualquier ser humano. Eso me tiene tranquila, porque no sufrió. Ahorita no tengo una respuesta (si volverá a embarazarse). No quiero ilusionarme. Tengo que agradecer y enfocarme en mis hijas", concluyó.

Marlene aún no sabe si buscar un cuarto embarazo. Instagram @marlenekalb

Fuente: Tribuna del Yaqui