Amiga de Valeria Márquez, acusada de su asesinato, rompe el silencio: "Dejen el morbo"

Zapopan, Jalisco.- La reconocida influencer, Vivian de la Torre, que es amiga de la fallecida creadora de contenido, Valeria Márquez, acaba de emplear sus redes sociales para realizar un 'live', en el que rompió el silencio sobre todos lo señalamientos en el que la acusan de su asesinato, pidiendo al público en general que no sean tan crueles, que tengan empatía con su dolor y "dejen el morbo" en estos momentos tan dolorosos.

El caso de Valeria ha sido estremecedor, pues no solo fue asesina a sangre fría mientras que se encontraba realizando un 'live' en su cuenta de TikTok, sino porque se dice que dos amigas, Ericka y Vivian, la pusieron. Internautas señalan especialmente a Vivian, porque durante la transmisión, Márquez se despide porque dijo sentir miedo de un hombre que la había buscado, pero su amiga le mandó varios mensajes: "Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir", dijo sobre esta petición, poco antes de ser asesinada.

Además del mensaje, que señalan fue su manera para evitar que se fuera y así darle tiempo al sicario de matarla, hay otro video en el que otra amiga de la influencer, dice que tenían tiempo peleadas y de la nada volvieron a ser mejores amigas. Por su parte, de la Torre ha decidido salir a defenderse y a Ericka, quién cortó 'live', afirmando que jamás se imaginaron que quisieran matarla: "Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética".

La también influencer, pidió que se tenga más empatía, porque es muy difícil sobrellevar este duelo, asegurando que para ella, Valeria era como una hermana, y que Ericka solo cortó la transmisión de inmediato por respeto, para evitar que se le siguiera viendo en un momento tan crudo como ese: "Les pido que dejen de hablar en base al morbo. Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla, como su trabajadora que respetó su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo".

Finalmente, destacó que ella no sería capaz de algo así, y recalcó que se debe de tener más cuidado con lo que se acusa, cerrado su mensaje con una dedicatoria especial para Valeria, a la cual le llamó su "angelote en el cielo", afirmando que la va a cuidar, porque eran como hermanas: "Mi werita preciosa. Te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie".

Fuente: Tribuna del Yaqui