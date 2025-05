Ana María Alvarado lanza fuerte y contundente acusación contra Daniela Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.– Ana María Alvarado confiesa que Daniela Castro solía acosar a sus compañeras de colegio, pues admitió que ella era compañera de la actriz, misma que con frecuencia las molestaba. Y aunque han pasado muchos años, la periodista de espectáculos asegura que no ha podido olvidarlo, aunque agregó que tal vez para la exestrella de Televisa es más fácil dejar ir el pasado.

“Se puso muy triste Daniela Castro, pero ¿cómo es la vida? Tal vez ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela. Yo lo vi, porque íbamos en el mismo salón. Nos trataba muy mal. Era de las que molestaba, y bien. Ya pasaron muchos años. Quizá a ella se le olvidó, pero a quienes fuimos víctimas no se nos olvida”, aseguró la conductora de Sale el Sol y El Precio de la Fama.

No obstante, es relevante mencionar que, como te informamos en TRIBUNA, la hija mayor de Daniela sufrió durante algún tiempo de acoso escolar. Esto lo comentó en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, donde también mencionó que el asunto llegó al punto de que prefería esconderse en el receso. A su vez, relató algunos de los fragmentos más dolorosos que tuvo que pasar en aquella etapa.

Daniela Castro no se ha pronunciado

“Sufrí un bullying fuertísimo. Me metieron a un bote de basura, casi me meten al escusado. Me pegaron en las piernas. Me patearon. Me aventaron de las escaleras. Me quitaron mi comida. El bullying aumentó cuando acusé a las niñas con la prefecta. Pensaba que no me iban a creer”, describió a lo largo de su historia la actual personalidad de internet, que tiene más de 200 mil seguidores en su Instagram.

Finalmente, regresando con el tema de Alvarado, según información de TVNotas, el presunto bullying que ejerció Daniela Castro pudo haber ocurrido cuando ella participaba en el programa Cachún, cachún, ra, ra. De igual forma, la comunicadora enfatizó que ahora, a la mujer de 55 años, le duele todo lo que le hicieron a su progenitora, pero que, cuando lo ejercía ella misma, en realidad no le parecía para nada injusto.