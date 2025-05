¿Ángela Aguilar, celosa? Kunno revela mensaje que le envió por 'amorío' con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer y actor, Kunno, recientemente brindó una entrevista a medios como el programa Hoy, para confesar si es verdad que Ángela Aguilar está celosa, y ya hasta le habría reclamado sobre su tan rumorado amorío con Christian Nodal. El joven que saltó a la fama por 'El paso de Kunno', reveló el mensaje que le envió la cantante mexicana, tras todos los rumores e imágenes creadas con IA en X, antes Twitter.

Mientras que Nodal, Kunno y Ángela celebraran el cumpleaños de la hermana mayor de la cantante, Aneliz Aguilar, el intérprete de origen sonorense y el actor de Como Dice el Dicho, realizaron un 'live' en el que se le pudo ver con copas de más muy juntitos, riendo y divirtiéndose mucho, por lo que internautas comenzaron a señalar que la joven Aguilar debía de cuidarse, pues 'la otra' en su relación podría tratarse de un él, Kunno.

A más del mes de estos señalamientos, el influencer al presentarse en la alfombra rosa de Pinky Promise, donde además Paris Hilton se presentó para promocionar su perfume, respondió a todos los comentarios, asegurando que le daba mucha risa los comentarios de las personas y entre él y Christian se pasaban los memes: "Nosotros veíamos todo y nos reíamos mucho, nos estamos divirtiendo de todo, nos mandábamos los memes, los videos con la inteligencia artificial, la verdad fue muy divertido, es muy divertido".

Tras esto, bromeó con que ya él y la hija de Pepe Aguilar tienen dicho que se van a compartir al creador de temas como Adiós Amor, agregando que hace poco, cuando fue su cumpleaños, la cantante el regional mexicano le dijo que su "marido" también le mandaba muchos saludos: "Ángela y yo vamos a compartir, no, hace poquito que me mandaron mi felicitación de cumpleaños, me dice Ángela '¡ay!, tu marido te manda felicitaciones'. Es que así somos nosotros, o sea, somos amigos, nos llevamos superbién, yo a ella la quiero mucho".

Finalmente, declaró que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos siempre se ha comportado de una manera increíble con él, desde que era su fans, y desde el primer momento en que lo conoció en uno de sus conciertos, cuando lo llevaron a verlo, afirmando que los tres son grandes amigos y se divierten juntos: "Él también, nuevamente, siempre me ha tratado superbién, desde cuando antes iba a los conciertos y sigo siendo fan de ellos, entonces qué lindo que de ser fan a ser su amigo, sin dejar de ser su fan, es bastante padre".

