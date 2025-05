¿Apoya a Cruz Martínez? Arturo Carmona al fin da respuesta sobre caso de Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Arturo Carmona, hizo frente a la polémica que enfrenta, después de que en días pasados el productor musical, Cruz Martínez, mostrara en redes sociales una fotografía junto a él, en medio del proceso legal que tiene contra su exesposa Alicia Villarreal. El exfutbolista finalmente da respuesta a las especulaciones sobre apoyar al músico y no a la 'Güera Consentida'.

A pesar de que el artista ha manifestado mantenerse al margen de este delicado asunto, así respondió a las interrogantes de la prensa por la imagen que se volvió viral en la industria del entretenimiento, al lado del líder de los Kumbia Kings, que los hizo socios desde un inicio: "No hay nada oculto, lo he dicho todo el tiempo, en cada momento, en cada etapa. Somos socios, seguimos trabajando, sigue habiendo conciertos de Kumbia Kings. Entonces yo creo que no tiene nada de sorprendente que nos vean juntos cuando estamos planeando y seguimos trabajando juntos".

Sobre el motivo de su reunión en aquella ocasión, el expresentador de Hoy detalló: "En este caso estuvimos en un restaurante viendo en qué momento vamos a grabar el nuevo disco. Porque hay que ver ahora el momento exacto, que no haya tantas cosas que puedan desviar la atención". En este sentido, el actor expuso que ha visto afectado al productor musical: "Mira, yo no me meto en ese tema porque al final es un proceso que tienen que vivir ellos. Sí, lo veo obviamente tristón, obviamente, lo veo anímicamente, no como por lo regular lo conocemos, lo veía. Pero yo creo que es normal".

Debido a que la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua, expresó públicamente que la violencia que sufría por parte de Cruz ya venía de tiempo atrás, y que incluso ya lo había denunciado ante las autoridades, Carmona dijo: "Es lo mismo, no puedo decir nada, porque al final imagínate, puedo ser yo testigo de algo, ¿no?". De la misma manera, Arturo se negó a confirmar o negar que pueda ser llamado a declarar como testigo en el polémico caso: "Son cosas que no puedo decir".

Durante la alfombra blanca del espectáculo Slava Snow Show, el famoso llegó acompañado de su novia Emilia Bragado, por lo que además de celebrar su noviazgo, no descartó la posibilidad de anular su matrimonio con Villarreal para casarse de nuevo por la iglesia: "Ayer cumplimos nueve meses, nada más cumplimos nueve meses. Pues si es importante y se necesita. Yo no le veo problema, ella se casó nuevamente. Entonces no le veo ningún problema. Creo que sería algo que debería de hacer por procedimientos".

Por último, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, se pronunció sobre el incidente que se suscitó en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, tras el desplome del escenario donde Alicia se presentaría como parte de los festejos del Día de las Madres: "Es una llamada de atención todo esto para los empresarios que nos toca producir, que nos toca llevar a cabo grandes proyectos.

Afortunadamente, ella creo que 20 minutos antes se bajó de hacer su soundcheck. ¡Qué bueno!, porque al final hay cosas que como empresarios tenemos la responsabilidad de no escatimar en la seguridad del artista y también del público", concluyó.

