¿Arremetió en contra de Televisa? Paola Rojas reacciona a su reemplazo en 'Netas Divinas'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Paola Rojas, acaba de sorprender a sus millones de fans, cuando en una entrevista tuvo una inesperada reacción, al enterarse que la actriz y comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera, fue seleccionada como su reemplazo en Netas Divinas, a meses de que fuera despedida de manera sorpresiva y sin oportunidad de despedirse del público, ¿acaso arremetió en contra de Televisa?

En septiembre del 2024, pese a que se decía que Rojas era elemento irremplazable en la empresa San Ángel, el mundo del espectáculo se estremeció cuando se confirmó que fue despedida, que ya no formaría parte de ninguno de sus proyectos, ni de Netas Divinas, que se graba en Unicable. Pocas semanas después, se confirmó que se unía a Imagen TV con su propio noticiera, De Pisa y Corre, que al parecer fue el causante de su despido.

Tras su despido, y varios meses de una selección minuciosa por parte del productor ejecutivo, Miguel Ángel Fox, se eligió al reemplazo de Rojas, y presentó a la a la standupera como la nueva Neta Divina. Pero, según informes de reporteros, como Joel O'Farril, declararon que la llegada de Sofía fue muy mal recibida y que sus colegas, Galilea Montijo y Consuelo Duval, la rechazaron desde el primer momento.

Ahora, tras un par de semanas de la llegada de Sofía a Netas, se logró entrevistar a Paola sobre este tema, la ahora conductora de Imagen TV, se sinceró, afirmando que extraña mucho formar parte del programa junto a Consuelo, Natalia Téllez, Montijo y Daniela Magún, porque siempre serán muy importantes para ella, pero se dijo feliz de la nueva adición: "Sí, extraño a las Netas divinas, muchísimo. Son mis queridas amigas, las disfruto, las quiero. Las Netas siempre serán una parte muy importante para mí".

Lejos de tirar mala onda, Paola demostró que es una mujer libre de rencores y que no le desea el mal a nadie, pues aplaudió que fuera ella la elegida, afirmando que su humor es muy inteligente y audaz, un toque que considera que es muy valioso, en especial en dicho proyecto: "Me parece divertidísima, inteligentísima y, si algo valoro yo, es justamente el humor y la inteligencia. Me parece muy bien que esté ahí. La he visto, me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace. Tiene una gran capacidad para conectar con la gente desde el humor, y eso es valiosísimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui