Bad Bunny: Quejas en las irregularidades de la venta de boletos en España

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bad Bunny a alcanzado gran popularidad por sus grandes éxitos, motivo que lo a llevado a adquirir miles de fans, los cuales están dispuestos a asistir fielmente a sus concierto. Recientemente se abrió la compra para su próximo concierto en Madrid y Barcelona para el próximo año 2026, y las ventas fueron tan exitosas que en cuestión de horas se lograron vender al rededor de 600.000 entradas. La demanda para la compra de los boletos fue bastante alta, lo que provocó que Ticketmaster se saturara y sacara a miles de fans que esperaban su turno.

La alta demanda también provocó que la distribuidora elevara los precios, ya que se aplicaron cierto tipo de sistema que se activa cuando esto sucede, subiendo los costos para ajustarlos en tiempo real, y se le llama, "precios dinámicos". Después de todo lo sucedido, la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU), se pronunció para salir a confirmar que ya se presentó una denuncia contra Ticketmaster, esto ya que se menciona ciertas practicas injustas en la venta de los boletos.

Sold out para su concierto / Créditos: Internet

Enrique García, quien es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, mencionó que recibieron una innumerable cantidad de quejas por parte de las personas que compraron los boletos, ya que el precio mostrado era distinto al que tenían que pagar al finalizar la compra, elevándose hasta tres veces más, echo que causo mucho disgusto. De igual manera, también se encontró que el sitio de venta presentaba irregularidades de cargos adicionales, donación obligatoria, gastos de gestión, entre otras.

Por lo que ahora se espera que El Ministerio de Consumo de inicio las investigaciones pertinentes hacia la plataforma de venta, por parte de la organización no gubernamental española Facua- Consumidores en Acción, que se encarga de los derechos de los consumidores, también se pronunció, haciendo saber lo felices que estaban de que se abriera la investigación, ya que según informan, ellos llevan años denunciando anomalías por parte de Ticketmaster y otras plataformas que se dedican a lo mismo, en cuanto a sus ventas.

Sin duda son prácticas muy molestas, y en cuanto a las plataformas que aplican los precios dinámicos, pude llegar a ser muy injusto para los usuarios, ya que la manera en la que funciona es subir el precio según la demandan, algo que se asemeja a lo que sucede con las empresas como Uber. Sin embargo, en México hasta el momento no se tiene reporte de algo parecido, a pesar de que se trata del mismo medio de venta, por lo que la compra para los boletos del cantante de Mónaco para el concierto en Ciudad de México para las fechas diciembre fue un éxito, y tuvo sold out en cuestión de horas, aun se espera que se abran hasta 13 fechas, sin embargo, no se tiene nada confirmado.

Fuente: Tribuna