Belinda se vuelve viral en el festival de Cannes por no poder responder esta pregunta

Cannes, Francia.- Durante el festival de Cannes 2025, llevado a cabo en la ciudad francesa del mismo nombre, la cantante y actriz Belinda ganó las miradas por su belleza y elegancia. Dentro de este tipo de eventos siempre habrá periodistas que buscarán preguntarles distintas cosas a los artistas que asisten. La española, durante un cuestionamiento, pasó por un embarazoso momento, pues no supo contestar a la pregunta que le hicieron.

En redes sociales circula el video donde la cantante camina con un elegante vestido negro y la detienen para preguntar por el nombre del diseñador del vestido, a lo cual la artista no pudo recordar el diseñador del atuendo que vestía. Esta no sería la primera vez que esto le pasa, pero este curioso momento ha generado que la gente hable.

Belinda no pudo disimular la sorpresa que se llevó ante el cuestionamiento y, tras acercarse a su acompañante como para salir del apuro, no supo qué responder. “¿No te recuerdas?”, instó la reportera. A su vez, Beli no tuvo otra opción más que confesar que no tenía la menor idea. “No me acuerdo. Está hermoso, ¿verdad?”, expresó sin detener el paso. Mientras algunos la señalaron por olvidar el nombre de la estilista, otros la respaldaron, resaltando su elegancia y actitud despreocupada.

La situación incluso ha dado pie a bromas y memes por parte de sus seguidores, quienes encontraron divertido el lapsus de su artista favorita. El atuendo que Belinda llevó en la 78.ª edición del Festival de Cannes forma parte de la colección primavera-verano que Sabina Bilenko presentó en 2023. Además de la intérprete de “Egoísta”, Renata Notni también representó a México en la alfombra roja del festival, luciendo un elegante vestido de Armani Privé.

Aunque el vestido que llevaba Belinda ya captaba la atención de las personas, otra parte de su outfit llamaba al interés de fotógrafos y asistentes; es el caso de las sandalias de tiras que están inspiradas en los años 90, este tipo de calzado considerado un clásico de esa época, en donde modelos como Cindy Crawford y Kate Moss portaron en pasarelas un diseño que ha trascendido los años. Además, la famosa complementó el look con un acabado natural y fresco, con un labial en tono nude y el cabello suelto; ha hecho inolvidable su primera vez en la alfombra roja de Cannes.

