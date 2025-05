"Cuídate": Latin Lover lanza contundente advertencia a Pablo Montero por violentar a mujeres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido luchador y acto mexicano, Latin Lover, acaba de brindar una entrevista en la que habló sobre Pablo Montero y sus recientes polémicas, por lo cual le lanzó una contundente advertencia, sobre sus actitudes y acciones, especialmente con respecto a la violencia contra mujeres, señalando que es mejor que se cuide y empiece a reencaminar su destino o podría salir muy mal.

Al trabajar juntos en la obra Perfume de Gardenias, Lover fue cuestionado por la prensa de diferentes programas, como Venga la Alegría, con respecto a las polémicas de Pablo. En los últimos meses se ha visto involucrado en dos temas de agresión, el primero en la obra de teatro, y en la segunda, por el tema de Elda María, quien lo señaló de ser un patán que la hizo pagarle todo, que la quiso engañar para tener un trío y de amenazarla.

Ante esto, el juez de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que a su parecer, lo que pasa con Montero es que no sabe poner una línea de límite con lo que es su vida privada y la de celebridad, ni con las personas ni la prensa: "Yo creo que ha tenido mala suerte mi compadre, no se ha sabido cuidar, no ha sabido poner una línea". Sobre el tema de Enrique, destacó que si él hubiera estado, y notara algo, habría llamado a la paz y defendería al inocente: "Ese día afortunadamente no estuve ahí, y si yo hubiera estado ahí, cualquiera que hubiera tenido el error, me hubiera metido a meter paz".

Con respecto a que la expareja de Rafael Mercadante se retractó de lo dicho, Latin destacó que considera que está teniendo mucha suerte en el tema, pero que debe de empezar a cuidarse más, a no meterse en líos, porque ahora hay muchas herramientas con las cuales puede ser atrapado en un mal momento y caer: "Hasta ahorita ha salido bien librado, y espero que así sigas Pablo, pero sí cuídate carnal, porque si llegas a cometer un error y alguien te llega a grabar, aunque digas que no fuiste tú, te van a sacar".

Finalmente, negó rotundamente haber visto al intérprete de Piquito de Oro en estado de ebriedad en la obra de teatro, afirmando que sí tiene retrasos, o que no llega de último momento, pero que las explicaciones son para el productor Omar Suárez, por lo que a él no le consta si tiene o no problemas con el alcohol: "Nunca lo he visto tomado, sí de repente llega tarde, a veces no va, pero me imagino que eso lo ha visto con el productor Omar Suárez, pero nunca lo he visto en estado inconveniente".

Fuente: Tribuna del Yaqui