En carta abierta, Guillermo del Toro y otras figuras del cine denuncian 'genocidio' en Gaza

Ciudad de México.- La crisis humanitaria de Gaza ha causado una ola de indignación para el mundo del entretenimiento, específicamente en la industria cinematográfica en donde más de 430 artistas han unido sus voces para expresar su indignación ante el silencio cómplice que impera en el séptimo arte.

A medida que el conflicto en Gaza continúa dejando víctimas civiles, artistas de renombre mundial han decidido unir sus voces para denunciar no solo lo que califican como un 'genocidio' en curso; Guillermo del Toro, Joaquin Phoenix, Rooney Mara y Juliette Binoche; se sumaron en las últimas horas a una carta abierta publicada originalmente por 380 profesionales del cine, entre los que se encontraban Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Javier Bardem, Costa-Gavras, Mark Ruffalo, Ralph Fiennes y Cynthia Nixon.

De acuerdo a información de Milenio, el número de firmantes supera los 430, incluyendo a Riz Ahmed, Jim Jarmusch, Omar Sy, Camille Cottin, Michael Moore, Giuseppe Tornatore, Alice Rohrwacher y el director español Fernando León de Aranoa.

La publicación de esta carta considerada un posicionamiento sobre este conflicto coincide con el inicio de la 78ª edición del Festival de Cannes y señalan: "No podemos continuar en silencio mientras en Gaza ocurre un genocidio"; a su vez hacen un llamado a la conciencia colectiva del cine y rememoran la muerte de la fotoperiodista palestina Fatma Hassouna de 25 años, quien murió en un ataque del ejército israelí junto a diez miembros de su familia incluida su hermana embarazada

El conflicto en Gaza ha dejado una enorme destrucción en la zona palestina

La agresión ocurrió apenas un día después de que Hassouna supiera que el documental que protagonizó, Put Your Soul on Your Hand and Walk, había sido seleccionado para Cannes; asimismo, en este texto también citan la muerte del cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector de No Other Land, documental ganador de un Óscar este año.

Ballal fue víctima de una agresión brutal por parte de colonos israelíes, y posteriormente fue detenido por el Ejército israelí, cuya liberación se dio únicamente, "bajo la presión internacional".

Además en esa carta también es criticada la fala de acción de instituciones clave de Hollywood, quien debió ofrecer una disculpa pública por la omisión en el caso de Ballal: "La ausencia de apoyo de la academia de los Oscar a Hamdan Ballal ha suscitado la indignación de sus propios miembros, por lo que tuvo que excusarse públicamente por su falta de acción".

Entre otras figuras que también respaldan esta denuncia pública figuran: Susan Sarandon, Jude Law, Julie Delpy, Jonathan Glazer, Adèle Haenel, Noémie Merlant, Nicole Garcia, y cineastas como David Cronenberg, Mike Leigh, Tomas Alfredson y Xavier Dolan. "Esa pasividad nos avergüenza", afirman con contundencia.

Y concluyen con una reflexión que interpela directamente a la esencia del arte cinematográfico:

"¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos?" "Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor."

La misiva, más allá de las palabras, marca una ruptura simbólica con la histórica neutralidad que Cannes y otros grandes festivales han mantenido ante conflictos políticos.

Fuente: Tribuna