¿Fue el narco? Actor de Televisa hace escalofriante confesión del asesinato de Édgar Ponce

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, Juan Carlos Casasola, está dando unos pequeños adelantos sobre el documental que harán del tan famoso show masculino en el que participó, Solo Para Mujeres, en el que abordaron el tan siniestro caso de su colega, Édgar Ponce. Tanto el histrión como el resto de sus colegas afirman que su muerte no fue un accidente y en base a ello hizo una escalofriante confesión de su asesinato, ¿acaso el responsable está ligado al narco o recibió un pago?

Hace más de 20 años, el nombre de Édgar Ponce se volvió el tema de conversación más importante en el mundo del espectáculo, pues desgraciadamente perdió la vida a sus 20 años, mientras que estaba grabando unos promocionales para el afamado show masculino. Al comienzo se dijo que todo fue un accidente y que el conductor que lo arrolló mientras conducía su moto, generando una caravana qué lesionó a varias de las estrellas, solo cometió un garrafal error, sin embargo, ahora, Sergio Mayer, y varios de sus colegas afirman que eso fue un asesinato y se han mostrado indignados de que el responsable sigue libre.

Ahora, durante una entrevista con medios como el programa Hoy, Sale e Sol y más, Casasola acaba de lanzarse en contra del responsable y de la Fiscalía de Justicia de México, destacando que jamás se ha recibido justicia porque se puede salir solamente pagando unos miserables miles de pesos, sin importar que haya muertos y heridos de por medio: "Desgraciadamente no hubo un castigo para la persona que hizo eso. Si tú vas o no con casco, lo más que puede pasar es que recibas una multa administrativa, no la muerte de un compañero y otros tantos más heridos".

En base a eso, el actor estremeció al declarar que el hombre responsable, Luis Pascasio Muguerza, que señala siempre dirá el nombre para que tenga consecuencia, solo pagó ocho mil pesos para poder salir libre y no recibir un castigo, agregando que tras el documental que se estrenó por ViX, ahora sí reciba lo que merece, al menos socialmente: "Yo quiero saber hoy, después de este fin de semana que se estrenó la serie, que a ese tipo sus hijos no lo volteen a ver, o sus amigos, esposa, gente que no sabía lo que había pasado y que hoy llegue a la oficina y lo vean y digan: ‘Este tipo fue el que mató al de Solo para mujeres".

Finalmente, destacó que confía en que la justicia divina trabaje en este momento, y que ese 5 de mayo del 2025, quedé grabado en la memoria de todos y se alce la voz para que no vuelva a pasar algo ni remotamente parecido y se deje pasar injusticias de este tipo, aunque sea de manera social: "Viene un castigo que seguramente lo va a resentir socialmente, familiarmente, con sus amigos, con la gente que está alrededor y bueno, él sabrá, porque culpable fue".

