Julián Gil insinúa que Marjorie de Sousa lo golpeó y la culpa del divorcio de Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor argentino, Julián Gil, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a las fuertes relaciones que hizo, al parecer en contra de Marjorie de Sousa, madre de su hijo menor. Como se sabe, los artistas mantienen un pleito legal desde que nació el pequeño Matías y hasta la fecha, él sigue sin podir reunirse con el niño.

Durante su participación en el reality Secretos de Parejas, el exgalán de Televisa narró detalles de lo que fue su relación con la actriz venezolana, incluso mucho antes de que procrearan a su hijo, sin embargo, jamás mencionó su nombre: "Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen ¿no?... Cuando nos peleamos ella me pegó", expresó Gil durante la plática que sostuvo con Poncho de Nigris, Bárbara de Regil, y sus respectivos esposos.

Ante la duda sobre si hubo una discusión que los llevó a agredirse físicamente, el histrión aseguró que la violenta fue ella: "No, no se agarraron, no, me agarró. Me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por una ventana ahí en Miami, y me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta. Eso terminó allí". No obstante, Julián explicó cómo un proyecto volvió a unirlos, mientras ella enfrentaba múltiples escándalos, al ser señalada por meterse con otros actores casados.

Después nos volvimos a reencontrar en la novela de Nicandro Díaz que nos juntó. 2014. Que siempre existió el rumor de que Pedro Fernández renunció a la novela por causa de ella", indicó.

Julián Gil recordó su relación tóxica con Marjorie de Sousa

Incluso, Julián afirmó que Marjorie es la verdadera culpable del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán: "Termina la novela. Yo me mudo porque ella se mudó, en aquel entonces cuando estaba haciendo esa novela, en el mismo edificio donde yo vivía. Y ella traía un ped... formado públicamente también con Gabriel Soto, el tema de la cargada, que se divorcia Geraldine, Irina no es la tercera en discordia. En realidad, lo que destroza ese matrimonio fue ese problema", agregó.

Y sobre cómo volvieron a ser más que solo amigos, el artista narró: "Me llamó un día, me acuerdo, estaba viendo un partido de fútbol con varios amigos en mi casa. Ese día no me tomé uno, me tomé dos, tres, cuatro y ella toma un tequila, dos tequilas, tres tequilas, cuatro tequilas… Y ese día pues pasó lo que pues pasa entre adultos. Lo hicimos". Por último, Julián Gil describió la manera en que se enteró de que iba a volver a ser papá.

Como a los meses va al camerino a Televisa y me dice: ‘¿adivina qué?... Que estoy embarazada’, y yo… (sorprendido)", finalizó.

Cabe resaltar que hasta el momento, De Sousa no ha respondido a estas delicadas acusaciones pero se espera que lo haga pronto. Mientras Gil ahora pelea el poder convivir con su hijo, Marjorie ha evitado hablar del tema públicamente, asegurando que su prioridad es el bienestar de su retoño.

Fuente: Tribuna