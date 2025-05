Sergio Mayer estalla contra TV Azteca y se defiende de críticas; reafirma apoyo a Alexa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y político mexicano, Sergio Mayer, continúa en el ojo del huracán tras respaldar firmemente a Alexa Hoffman, desde que denunció a su padre, Héctor Parra, por abuso y corrupción de menores. En base a ello le mandó recadito a Daniela Parra, y al ser cuestionados por presuntos ataques disfrazados a la menor de las hermanas, estalló contra TV Azteca, tachando a reporteros de malintencionados, y se defendió de las críticas.

Aunque el actor de Televisa ha lamentado la revictimización que ha sufrido la joven. Recientemente, ha sido señalado por algunas declaraciones que hizo en el pasado, donde aseguran que Mayer podría haber contribuido a esa misma situación, pues en un mensaje llamó niña bonita a Daniela, dijo que sabía manejar a los medios, contrario a Alexa: "Contrario a la hermana chiquita que es el patito feo porque es la de los granitos, la de los lentes, la de los frenos y la introvertida, la que no habla, la que no da entrevistas, contrario a la popular. No sé si me explico".

Ante este escenario, es como el exparticipante de La Casa de los Famosos México, se reencontró con los medios de comunicación, provenientes de Ventaneando, Venga la Alegría y más, ante los que se defendió de las acusaciones en su contra sobre este tema: "Yo nunca dije que era patito feo. Yo dije que le daban más importancia a la hermana, no era un tema de popularidad. ¿Quién era más guapa?, más bonita, más simpática. Y muchos de ustedes se fueron con la finta porque la otra era la bonita, eso es lo que dije, la otra era la bonita, la simpática, la amable".

Visiblemente molesto con los cuestionamientos, Mayer se retiró del área de prensa y únicamente refutó: "Suponiendo que sí lo dije, ¿cuál es la diferencia con respecto al hecho? No entiendo tu pregunta malintencionada". Minutos después, el exintgrante de la banda Garibaldi regresó con los reporteros para dar entrevistas en la alfombra roja del documental Solo para Mujeres, instante en que fue interrogado sobre la denuncia que interpuso Alexa contra Daniela por violencia familiar.

Bravo, me parece extraordinario que Alexa levante la voz y deje y le dé un alto a sus violentadores. Me parece extraordinario. Siempre la ha apoyado y la seguiría apoyando en todo y que esté empoderada", subrayó.

Y ante los comentarios de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, con respecto a que él es el hombre que llevó a la cárcel a su padre gracias a un tráfico de influencias, pues afirma que Mayer usó su poder político para mover las fichas a su favor, Sergio finalizó: "Es más que claro que su papá está en la cárcel por violentador de menores. Y eso lo deberías de saber tú y deberías de conocer bien el caso, porque ya hay una sentencia y dejar de revictimizar a la víctima".

Fuente: Tribuna del Yaqui