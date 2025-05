Sufría adicción: Joven protagonista de Televisa sufre desgarradora muerte y deja en shock

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, que llegó a la empresa en 2013 y ahora es de las protagonistas más cotizadas, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de confesar que sufrió una fuerte adicción en el pasado. Asimismo, la intérprete sorprendió a sus fans al hablar de la desgarradora muerte que enfrentó durante la pandemia.

Se trata de la chihuahuense Oka Giner, quien estuvo como invitada en la reciente transmisión del programa Montse&Joe, donde aprovechó para sincerarse y contar las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida personal. Como en cada capítulo, la anfitriona Montserrat Oliver le da a sus invitados un trago, pero la actriz confesó no beber alcohol: "Yo no tomo, soy bien aburrida", confesó.

La conductora le dijo que algo muy malo debió haber hecho para tomar esta decisión y ella reconoció: "Justo por eso me alejé del vicio hace algunos ayeres". En ese sentido, la protagonista de novelas como Las hijas de la señora García contó la etapa de excesos que tuvo en el pasado: "Sí, tomé mucho... yo iba por mal camino, tenía un noviecito de Guadalajara, que ni era mi novio, y nos agarraba la fiesta feo, de preocuparse".

Giner compartió que cuando murió su padre, Willie Giner, a finales de 2019, trató de ocultar ese dolor a través del alcohol: "Mi papá muere, entonces yo viendo que ya tenía como un problemita, si yo me llevo el duelo de mi papá y cae pandemia, entonces era demasiado fácil chupar". Sin embargo, la intérprete de 32 años entendió que ese no era el camino y decidió hacer un cambio tajante en su vida:

Dije 'voy a terminar muy mal si no paro ahorita', entonces como que me hice la promesa a mí misma de 'este duelo con alcohol, no señora, con terapia'".