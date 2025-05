Valeria Márquez: Erika 'N', la amiga sospecha del asesinato de la influencer en su 'live'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos días del tan estremecedor asesinato de Valeria Márquez, quien estaba realizando un 'live' en TikTok, como cada día lo hacía con sus millones de seguidores, ahora, se ha comenzado a dar otros dos nombres de presuntas sospechosas de este atroz delito. Una de las desafortunadas señaladas es Erika, una de las mejores amigas de la querida influencer, la cual incluso estuvo presente en el establecimiento al momento de su muerte.

Pensando que era un día normal en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, que se encontraba ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, realizó un live, en el cual pasaron muchas cosas que hacen sospechara sus fans de dos mujeres en concreto y de su expareja, Jesús Hernández. Fue un sicario en motocicleta, quien entró al local, y le disparó en dos ocasiones, la primera en el abdomen y las últimas dos en la cabeza.

En base a lo visto en ese en vivo, varios internautas, además de señalar a su ex, al cual ya había denunciado por sus agresiones, a través de Instagram, serían dos mujeres, que son sus mejores amigas, Erika y Vivian de la Torre. Erika es una de las principales, debido a que ella estaba en el momento del asesinato, y además de que no se le hizo nada, al momento de cortar la transmisión, se le puede ver el rostro, y los internautas afirman que no se ve para nada aterrada, ni preocupada o consternada por lo que pasaba, pese a presenciar un crimen inhumano, asegurando que es porque sabía lo que venía.

De la misma manera, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, han sacado a la luz un video de Valeria, en el que aparece bailando con Erika un tema de Grupo Frontera, en el que pone "Que bellas somos, ni parece que hace dos meses estábamos peleadas a muerte", por los que muchos sospechan que no estaban bien del todo y algo en esa relación ocasionó esa terrible traición que acabó con la vida de la joven.

Por otro lado, está Vivian de la Torre, otra acusada, que señalan fue la que jugó el papel más importante, ya que poco antes de que Valeria perdiera la vida, ya había querido irse de su local, porque había visto al repartidor con el rostro todo cubierto y no le dio buena espina, afirmando que parecía que la quería secuestrar, pero Vivian le dice que no se vaya hasta que le llegue el otro regalo que le habían enviado, incluso se dice que ella le mandó el café para que no se fuera del lugar, y pocos minutos después apareció el hombre que la asesinó a sangra fría.

Fuente: Tribuna del Yaqui