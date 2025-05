¿Borraron evidencias? Familia de Lupita TikTok hace extraña petición a amiga de su hija

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Después de que se anunciara el lamentable fallecimiento de la bebé Karely, hija de Lupita TikTok y su pareja Ricardo, quien partió de este mundo el pasado martes 13 de mayo, las controversias en torno al tema continúan. Ahora, en redes sociales comenzó a circular una supuesta conversación entre Guillermina, madre de la influencer, y Verónica, presunta amiga de la familia.

En dicha conversación, Guillermina le cuenta a la joven algunos pormenores sobre los trámites funerarios de la pequeña, y le menciona que personas cercanas a Lupita la han estado ayudando con los documentos necesarios. Incluso, señaló que intentó comunicarse con ella cuando todo sucedió, pero no recibió respuesta: “Nosotros le avisamos a ellos y ya ellos se están moviendo para la papelería, para lo del funeral y todo eso”, expresó la mujer.

Aunque la conversación fluía de forma normal, lo que ha causado impacto entre algunos internautas es que, en una parte del audio, Verónica se muestra molesta por sentirse excluida. Según sus palabras, ella desea ayudar, pero considera que no se lo permiten. Además, lo que más llamó la atención fue su afirmación de que la madre de la influencer le pidió borrar todo lo que tenía, material que se desconoce.

Abuelos de la pequeña Karely

“Ojalá que les ayuden y que anden con ustedes, porque pues ustedes no me quieren decir nada. Yo los quiero ayudar y ustedes no se dejan. Y este… con eso de que me dijiste, ¿verdad?, que borrara todo lo que yo tenía, es porque hay gente que no quiere que se sepan muchas cosas”, expresó la mujer, quien hasta el momento se cree que mantiene una relación cercana con la famosa creadora de contenido.

Finalmente, de acuerdo con TVNotas, la madre de Guadalupe no abordó a detalle el tema, pero tampoco desmintió las declaraciones de Verónica. Esta situación ha levantado fuertes sospechas entre los usuarios, quienes ahora se preguntan qué es lo que la familia de Lupita TikTok desea ocultar. Como se informó previamente en TRIBUNA, la muerte de la pequeña aún sigue siendo un misterio para muchos.

Fuente: Tribuna