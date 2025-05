Cynthia Klitbo envía mensaje a actriz de Televisa por quedarse con su personaje en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en el que se sinceró sobre su pensar al saber que la joven estrella, Natasha Dupeyrón, fue la que logró quedarse con su personaje en una de sus más emblemáticas novelas, y no desaprovechó la oportunidad para hacer una inesperada confesión y enviarle contundente mensaje a través de las cámaras de Televisa.

Como ha estado pasando en los últimos años, en la empresa San Ángel realizaran el remake de una de las novelas más exitosas en su historia, El Privilegio de Amar, el cual ahora llevara por nombre Los Hilos del Pasado. Klitbo fue una villana impresionante pues en su papel de 'Tamara' hasta se rapó para demostrar lo mal que estaba emocionalmente, el cual en este refrito será interpretado por Dupeyrón.

Cuando en entrevista con el matutino producido por Andrea Rodríguez, que sería Natasha quién traerá de regreso a la afamada villana, Klitbo lejos de enojarse, afirmó que se sentía feliz por ella, resaltando que es una actriz impresionante, que tiene un talento nato, desde el nacimiento: "Me da muchísimo gusto, Natasha es de mis bebés en la vida, ella fue de mis primeras hijas, viene de una dinastía maravillosa, es una super buena actriz, estoy segura que ella le dará vida, y su propia vida al personaje de Tamara".

Ante esto, la actriz de Teresa, declaró que para ella, Natasha siempre va a ser su hija, tras serlo en la ficción, y que se sentía muy orgullosa de ella, porque sabe que le dará un aire diferente y envolvente a dicho personaje, deseándole que a ella y a todo el elenco que dirige José Alberto 'El Güero' Castro, les vaya muy bien: "Estoy muy orgullosa, ella va a hacer a su propio personaje, y lo único que le deseo, y también al productor, Güerito que adoro, que les va a ir muy bien".

Finalmente, sobre la escena en la que se rapa la cabeza en un puente, que lo hizo de verdad, así como Anne Hathaway en Los Miserables, Cynthia declaró que no sentía que fuera necesario que lo hiciera, y que deben de dejar de hacer comparativos y esperar mejor las sorpresas que dará ella con su propia manera de desarrollar el personaje: "Yo lo que escucho es que es una propuesta que yo hice en el guion, ella no está obligada, ella le va a dar su propia vida, es una super actriz, le he seguido la carrera".

