"Déjenos en paz": Gabriel Soto sale en defensa de Geraldine Bazán; niega haber sido amantes

Ciudad de México.- El polémico actor, Gabriel Soto, por fin reapareció para romper el silencio sobre una nueva controversia que lo envuelve, luego de que su exesposa Irina Baeva lo acusara de haber ejercido violencia. Resulta que en los últimos días se ha comenzado a especular que su relación con Geraldine Bazán comenzó cuando él aún estaba con Martha Julia, por lo que la madre de sus hijas llegó a ser tachada como la amante-

Es por ello que el galán de telenovelas dio una entrevista para el programa Hoy, donde no dudó en desmentir los rumores que señalan a Bazán como la tercera en discordia en la relación que sostuvo con la veterana actriz hace más de dos décadas. "Pues ya la mamá de mis hijas dijo todo lo que se tenía que decir, y dio fechas exactas, yo no sé de dónde sacaron ese chisme, dijo que había videos de ella entrando a mi camerino, eso es totalmente falso", expresó Soto.

El también modelo y deportista resaltó también detalles de cómo inició su relación con Geraldine: "Yo dejé de andar con Martha Julia dos años antes de que yo empezara mi relación con la mamá de mis hijas, es decir, que es totalmente falso. Ya, por favor, ya déjenos en paz tantito". Y a pesar de estar divorciados, Gabriel no dudó en respaldar lo dicho por su exesposa, destacando que siempre la defenderá.

Martha Julia y Gabriel Soto tuvieron una intensa relación

Geraldine tiene razón, ¿no? Aquí también peligra un poco la integridad y la reputación hasta cierto punto, no solamente de la mamá de mis hijas, de la mía también, sino pues evidentemente en algún momento el impacto que puede tener sobre mis hijas, cosas que no son ciertas, cosas graves que no son ciertas, que son infundadas, que no tienen verdad y que finalmente hay gente que sale afectada en esto, principalmente nuestras hijas. Creo que Geraldine lo hizo mucho para proteger a nuestras hijas y yo la respaldo como mamá de mis hijas", recalcó.

Respecto a las recientes declaraciones de Julián Gil, en las que aparentemente menciona que el matrimonio de Soto y Bazán se vio afectado por los señalamientos de un supuesto amorío con Majorie de Sousa, el protagonista de novelas como Mi camino es amarte dijo: "No vi, la verdad no vi. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo ya no hablo de terceras personas. Ese chisme también a mí me trajo muchos problemas y es un chisme por el cual demandé a una revista".

Se ganó la demanda, se fue hasta la Suprema Corte de Justicia y se ha dado el fallo a mi favor. Y se esclarecieron las cosas, las cosas estaban más claras que el agua", añadió.

Finalmente, Gabriel Soto aprovechó su presencia ante las cámaras para poner un alto a todo este tipo de dimes y diretes que surgen sobre su vida sentimental. "Ya, esos chismes hay que dejarlos en el pasado, hay que enterrarlos, hay que darles vuelta a la hoja y hay que vivir en el presente. Hay que enfocarnos en cosas positivas, en la novela. He subido cosas en Instagram de mi familia, de la cual me siento muy orgulloso".

Tengo una novela con fecha, estoy como protagonista en Monteverde que sale el 16 de junio al aire. Tengo trabajo, tengo salud, o sea cosas positivas, hablar de cosas positivas, no de chismes", finalizó.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy