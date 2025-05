“Fue muy lindo”: Mariana Yazbek cuenta detalles de su historia de amor con Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Miguel, mejor conocido en esta parte del mundo como El Sol de México, es un cantante originario de San Juan, Puerto Rico, que ha tenido una gran cantidad de romances, pues entre las artistas que han sido flechadas por el famoso están Adela Noriega, Lucerito, Issabela Camil, Lucía Méndez, Stephanie Salas, Daisy Fuentes, Aracely Arámbula y la reconocida bailarina Mariana Yazbek.

Mariana y Micky se conocieron por allá en 1987, aunque al principio la fotógrafa era pareja del cineasta Alejandro González Iñárritu, pero se dice que cupido les llegó cuando comenzaron a grabar el video musical Cuando calienta el sol, pues Yazbek participó en el área de producción. De hecho, según los rumores, la celebridad quedó completamente atraída por la belleza de la joven.

De acuerdo con información extraoficial, Jorge Van Rankin, quien era muy amigo del también actor, ha dicho en varias ocasiones que el primer beso de Luis Miguel y Mariana sucedió cuando estaban en una discoteca. El comediante contó que el amorío de sus amigos era tan intenso que rápidamente iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos. A pesar de la fuerte conexión, terminaron por romper debido a la presión mediática y los celos.

Luis Miguel y Mariana Yazbek cuando eran novios

La ex confesó a distintos medios haberse sentido abrumada y perseguida por la insistencia de la prensa, que buscaba obtener más detalles sobre su historia con el artista. “Que no podía salir a ningún lado. ¡Claro!, ya pasó tiempo, ya pude descansar. Pues yo me sentí como muy acosada porque ya saben que a mí me gusta estar ahí como ustedes están atrás de las cámaras. Ahí me siento bien”, dijo a los reporteros.

Finalmente, Mariana Yazbek confesó que tiene muchísimos años sin tener ningún tipo de contacto con Luis Miguel. A su vez, dejó en claro que guarda lindos recuerdos y considera que hicieron un muy buen trabajo en Luis Miguel, la serie. Debido a que Issabela Camil interpuso una demanda contra Netflix, alegando que el proyecto afectó su derecho a la privacidad al retratar su romance con el famoso sin su autorización, Yazbek negó que tenga intenciones de actuar de la misma manera.

