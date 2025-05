Germán Lizárraga defiende a Los Alegres del Barranco por homenaje a 'El Mencho'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Germán Lizárraga, hijo del fundador de la agrupación mexicana Banda El Recodo, se animó a hablar sobre la polémica que envuelve desde hace tiempo a Los Alegres del Barranco, quienes, como te informamos en TRIBUNA, fueron acusados de apología del delito por mostrar imágenes que serían del narcotraficante líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

De acuerdo con información de Infobae, Lizárraga, para sorpresa de algunos, salió en defensa del grupo, pues en su opinión, quizás ellos se vieron “obligados” a realizar ese acto que hasta el momento sigue causándoles un problema tras otro. Por su parte, durante el encuentro con diversos medios de comunicación, el cantante dejó en claro que los corridos son una tradición de México, pero eso sí, aclaró que los actuales no están para nada bien.

“Creo que, sobre todo a los últimos, ya los están apretando. Creo que los van a meter al bote. Los corridos son una tradición de los mexicanos, pero no esos que se están usando ahorita, mentándose la madre o hablando de la gente que no anda bien. Nosotros no manejamos ese tipo de música. Sin embargo, estamos dispuestos a que siga la tradición con los corridos que se usaban antes”, aclaró Germán.

Los Alegres del Barranco

Es relevante mencionar que, como te informamos en TRIBUNA, la banda originaria de Sinaloa, según lo dictaminado por las autoridades de Jalisco, deberá presentarse semanalmente en el juzgado para firmar; al mismo tiempo, cada miembro deberá pagar una garantía económica de 300 mil pesos (en total 1 millón 200 mil pesos). Además, solo podrán salir del estado para presentaciones que estuvieran pactadas desde antes de la resolución de la fiscalía.

Finalmente, Germán Lizárraga, a pesar de que no quiso hablar sobre Natanael Cano y Luis R. Conríquez, sí expresó su apoyo hacia Los Alegres del Barranco, deseándoles que les vaya bien. “Los estamos apoyando, pobrecitos. Cometieron un error o los obligaron. Porque ese es el problema, que esa gente te dice: ‘Haces esto o me lo haces’, y de esa manera te sientes obligado”, afirmó.

Fuente: Tribuna