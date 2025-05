Julián Gil exhibe que Marjorie de Sousa fue amante de Gabriel Soto y lo destrozan en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Julián Gil, en un reality show de parejas no se tentara el corazón al momento de exhibir violencia y los peores momentos de su ex, Marjorie de Sousa, a la cual acusa de ser amante de Gabriel Soto, en pleno programa en vivo de Sale el Sol, sus presentadoras se mostraron sumamente indignadas y lo destrozaron sin piedad, asegurando que el galán de Televisa solo quedó como patán y no una víctima.

Marjorie a lo largo de su historia como actriz, se ha visto en dos fuertes escándalos, como su pelea legal con Gil en el que no lo deja ver a su hijo en común, Matías Gil de Sousa, y la ocasión en la que fue captada en una playa siendo cargada por Soto, que en ese momento estaba casado con Geraldine Bazán. Ahora, el galán de melodramas afirma que su exesposa sí fue la causante de la separación entre los mexicanos.

Durante una charla en el programa Secretos de Pareja, Gil habló de su relación con de Sousa, en el cual señaló que ella fue la culpable de que Geraldine y Gabriel se separaran, afirmando que Irina Baeva es completamente y los medios la atacan, olvidando la verdad de lo que destruyó ese romance: "Los medios no tienen memoria, crucifican a Irina, y se les olvida el escándalo mundial de aquella foto en la playa, de Gabriel cargando a Marjorie, mientras estaba casado con Geraldine".

Como era de esperarse, sus declaraciones no fueron pasadas por alto, y en el matutino de Imagen TV, las dos presentadoras femeninas de los espectáculos, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, no bajaron a Gil de ser un "patanazo". Decepcionada, Vega-Biestro, afirmó que Julián no estaba pensando en el futuro, en como su hijo va a crecer y verá estás declaraciones, en el que tacha de lo peor a su madre, afirmando que sea como sea, ella es quién le dio la vida y lo cría, por lo que al ahora menor, no le gustará nada la manera en que se expresa de ella, y será él quién lo aleje.

Joanna cerró con que era completamente innecesario haber hecho esto, destacando que su esposa actual, Valeria Marin sabe que está mal, tanto que ella siente que su rostro era de un "basta" y que hasta se alejó de él para no formar parte de estas declaraciones. Por su parte, Ana María, destacó que con este discurso solo da más bases a la actriz de Golpe de Suerte para que lo aleje de Matías, señalando que si la discusión escaló a la violencia física, es por algo que hicieron ambos, y que él la está haciendo quedar muy mal, pero queda más mal él, ya que parece que insinúa que nunca quiso estar con ella y tener a su pequeño.

Hasta el momento, Marjorie no se ha hecho presente por estas declaraciones, pero se espera que muy pronto salga a dar declaraciones con respecto a esta polémica situación.

Joanna y Ana María no bajan de patán a Julián. X @saleelsol

