¿Karma? Mariana Seoane confirma fracaso amoroso tras críticas a Susana Zabaleta y Ricardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Mariana Seoane ha causado gran revuelo y se ha apoderado de la atención de la prensa, después de los duros comentarios que lanzó contra Susana Zabaleta, a quien criticó por su romance con Ricardo Pérez, influencer 30 años menor que la cantante. Sin poder dejar atrás esta controversia, recientemente la llamada 'Niña Buena' volvió a hablar del tema y reconoció que ella no ha tenido tanta suerte en el amor.

Como se sabe, Seoane recibió una ola de críticas luego de dar a entender que la famosa soprano y conductora presuntamente mantenía al creador de contenido, que es 30 años menor que ella; luego de que la propia Susana le respondiera, ahora la intérprete de Mermelada aprovechó su presencia en el programa Todo para la mujer para pronunciarse sobre la polémica.

Yo creo que en la vida todos los seres humanos cometemos errores todo el tiempo. Parte de nuestro aprendizaje en esta dimensión es crecer y aprender de los errores. Creo que un acto bien bonito es saber pedir perdón cuando uno se equivoca. ¿No?", declaró.

De la misma manera, la famosa indicó que su fallecida madre, quien perdió la vida a inicios de este 2025, le dejó muchas lecciones en este sentido. "Eso es uno de los grandes valores que me enseñó mi mamá, entre tantos otros. Como no ser una persona envidiosa, como siempre reconocer el talento de los demás, como saber que hay gente más fregona que tú, seguirte preparando, no desistir de tus sueños, siempre soñar en grande", destacó.

Y mientras Susana vive una relación plena junto al creador de La Cotorrisa, Seoane confesó que ella no ha tenido suerte en el amor, ante los rumores de romance con el actor Fernando Alonso, con quien se le vio en distintos eventos: "No, pues no cuajó, pues tampoco las cosas son a fuerza, ¿no? Yo creo que el amor es algo que no puedes programarlo. ¿No? Si se da, se da y si no, pues no pasa nada", afirmó.

Finalmente, la villana de melodramas como Tormenta en el paraíso no tuvo temor en contar que ella sí estaba empezando a ilusionarse con el artista: "Y evidentemente, pues, tuve que tomar distancia para que, pues, si yo me estaba enamorando y él no estaba en ese canal, que es muy respetable, no estoy hablando absolutamente nada malo, pues hay que cuidarse uno. Entonces desde ahí empieza todo", remató.

Mariana Seoane revela que su romance con Fernando Alonso no prosperó

Fuente: Tribuna