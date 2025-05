Lo sacaron del clóset: Actor de Televisa rompe en llanto tras ser expuesto sin su permiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y cantante, Christian Chávez, se presentó en el programa Sale el Sol, y se sinceró ante las cámaras sobre sus momentos más dolorosos, por lo que rompió en llanto en vivo, y se dijo agradecido de tener la fuerza de salir adelante. El histrión abordó como fue que lo sacaran del clóset cuando aún era un tema tabú y no tan aceptado, señalando que ser expuesto sin su permiso, lo llevó a las adicciones.

Mientras que era un joven de 23 y estaba en una gira mundial con su banda juvenil, RBD, Chávez cayó en el escándalo pues la prensa lo sacó del clóset exhibiendo ese secreto, del que él aún no estaba listo para confesar ante todos, pero, una vez que se destapó su orientación, con valentía confirmó la situación en un concierto en Brasil, sin imaginarse que sería el comienzo del fin para su carrera. El actor de Rebelde, ha confesado que la industria musical le cerró las puertas por ser gay, así como la actuación.

Ahora, a más de 10 años de ese impactante momento, el intérprete de temas como Fuego y Qué Fue del Amor, acaba de sincerarse de lo complicado que fue para él ese proceso, destacando que fue un momento muy agresivo, ya que no estaba preparado, y no tenía un apoyo que lo guiara sobre qué hacer y como abordar la situación: "El precio de la fama es que la gente opine sobre tu vida, y algunas veces, de pronto hay momentos en tu vida que no son buenos, todo este proceso de que me sacaran del clóset fue muy agresivo para mi, yo tenía 23 años y yo no tenía un referente".

Christian declaró que su sexualidad, desgraciadamente le cerró las puertas, y pasó de ser una estrella internacional a nada, afirmado que fue un golpe muy fuerte, pues estaba alcanzado ese sueño que por tanto tiempo luchó por conseguir, y solo porque lo obligaron a confesarse: "Mi sexualidad hizo que yo me quedara sin el sueño que yo ya había conseguido, yo ya había conseguido ser un actor de novela reconocido, en un grupo internacional, era más de lo que yo podía imaginar, y de pronto, por mi sexualidad se perdió todo".

Finalmente, declaró que fue a raíz de ello que cayó en drogas, que aceptó relaciones tan tormentosas y tóxicas, porque se estaba autodestruyendo, pero ahora, confesó para Imagen TV, que se siente aliviado, porque todo eso que pasó, lo hizo volver a reconstruir y amarse de nuevo, pero de verdad: "Yo caí en un circulo de autodestrucción, caí en drogas, en relaciones tóxicas, me estaba haciendo mucho daño, y ha sido maravilloso, el trabajo que he hecho conmigo mismo, el poder estar en terapia, el poder destructurarme y volverme a amar".

Fuente: Tribuna del Yaqui