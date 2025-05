¿Lo tiene prohibido? Eugenio Derbez revela porqué no hablará más de su ex, Victoria Ruffo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, volvió a captar la atención de los medios de comunicación al evitar pronunciarse sobre su expareja, la querida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, y la crianza de su hijo José Eduardo Derbez. Ante esto, dejó a más de uno en completo shock al revelar porqué no hablará más de la protagonista de La Madrastra, ¿acaso lo tiene prohibido?

En medio de una entrevista, el creador de La Familia P.Luche fue cuestionado sobre lo dicho de su exesposa, quien de acuerdo a su vástago, fue una "mamá barco"; sin embargo, el también productor sorprendió al responder: "Ya no quiero meterme en problemas con eso, ya hicimos las paces, entonces ya prefiero mejor no". Luego de que un reportero lo cuestionó por una posible llamada a la 'Reina de las Telenovelas' por el Día de las Madres, Derbez fue tajante con el tema y subrayó: "No, no, no, no, no. No, ya no. Sí, no, ya (lo toma con humor). Ya enterramos las rencillas, entonces ya".

El romance entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue uno de los más controversiales en la farándula mexicana. Iniciaron su relación a finales de los años 80, y en 1992 dieron la bienvenida a su hijo, José Eduardo Derbez. Su ruptura en 1997 estuvo llena de disputas legales y atención mediática, destacando una demanda de Ruffo contra Derbez por daño moral, tras alegar que él la había engañado con una boda falsa. Asunto que con el paso de los años se convirtió en debate público, tras las indirectas que cada uno lanzaba sobre el otro.

En otros temas, Eugenio celebró que Shakira, con quien tuvo oportunidad de reunirse en México el pasado mes de marzo, esté apoyando a sus hijos con Gerard Piqué, los niños de 12 y 10 años, Milán y Sasha, en su faceta musical: "Ah, yo adoro a Shakira, siempre ha sido lindísima conmigo, así es que me da gusto por ella. Después de todo lo que ha pasado, qué bueno que se enfoque en apoyar a sus hijos, creo que es lo mejor que le puede pasar".

Previo a estas declaraciones, el artista de 63 años tomó con humor que su colega y amigo, Omar Chaparro, compartiera un video donde una fan lo confunde precisamente con él: "Siempre pasa, le pasa mucho y me da mucha risa, pero los dos nos reímos porque luego a veces a mí me confunden con él o a él conmigo, pero nos tenemos mucho cariño, así es que siempre nos reímos de eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui