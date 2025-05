Luto en Televisa: Lorena Herrera sufre inesperada muerte y su esposo queda desconsolado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, en Televisa se encuentran envueltos en un muy triste luto, debido a que la querida y famosa actriz, Lorena Herrera, hace apenas dos semanas que en su familiar están enfrentando una inesperada muerte, misma que dejó desconsolado a su esposo, el guapo creador de contenido, Roberto Assad. La también cantante, se ha dicho devastada de ver tan mal a su marido.

La actriz de melodramas como Clase 406 y Atrévete a Soñar, hace poco reveló que su suegro, el padre de Roberto, perdió la vida hace 15 días, confesando que su esposo era muy cercano a su progenitor, por lo que sí fue un golpe bastante duro para él, enterarse de la partida de este. Hasta el momento, Lorena no ha dado detalles de que le arrebató la vida a su suegro, pero se espera que pronto hable más del tema.

Hace unas horas, salió la entrevista de Lorena con la periodista de espectáculos, Matilde Obregón, en la cual habló sobre su vida en pareja, como el hecho de que tiene más de 20 años muy enamorada, y sobre el devastador tema de la partida de su suegro. Herrera declaró que el padre de Roberto perdió la vida hace 15 días, y aunque no dijo los motivos, señaló que Assad está desecho y llora cada día, o que ha ella la destroza porque odia verlo así: "Estoy muy triste de ver tan triste a mi marido. Todos los días llora, está muy triste".

Después de esta confesión, la integrante de Siempre Reinas, aceptó jugar una dinámica, en la que Matilde le entregó un teléfono y le dijo que si pudiera por medio de este llamar a una persona que no está, la actriz no dudó y dijo que a su suegro, incluso al levantar el teléfono, pidió al señor que estuviera espiritualmente de su hijo y que se le aparezca por medios de señales: "Aunque usted físicamente ya no está aquí, usted es un ser espiritual, energía pura y que siempre van a estar conectados, porque quiero ver a mi marido en paz y tranquilo, sabiendo que la conexión entre usted y su hijo va a existir por siempre, más allá de la vida física".

Finalmente, con respecto a su matrimonio con el exparticipante de Inseparables, Lorena señaló que ambos siempre tuvieron claro que no querían llegar al altar y tampoco querían hijos, y lejos de lo que piense la gente, ella lo ama más que desde que se conocieron y si le faltara, no sabría que hacer: "Me siento muy muy afortunada, porque mientras más pasan los años, yo siento que lo amo más. Hoy por hoy, puedo decir que lo amo mucho más que hace 10 o 15 años. Lo veo y digo, si él no estuviera, yo no sé, no podría".

