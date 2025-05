Mujeres asesinas, todos los detalles sobre la nueva temporada transmitida por Vix

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mujeres asesinas, a lo largo de las temporadas, esta serie ha retratado un mensaje sobre la violencia que sufren las mujeres y la importancia que tiene el saber cómo terminar con esta. A través de los relatos protagonizados por algunas de las actrices más conocidas, siendo Angelique Boyer un ejemplo, nos muestran cómo estas experiencias pueden causar que las víctimas hagan justicia por cuenta propia. En la nueva temporada que se transmite por Vix, seguirán la historia de nueve mujeres complejas que están basadas en investigaciones reales.

¿Quiénes son el elenco de esta nueva temporada?

En esta tercera temporada, la serie cuenta con un elenco de grandes actrices que transmitirán al público los distintos contextos sociales y los problemas que tendrán que afrontar a lo largo de los 8 episodios que tendrá la serie. Estas son las mujeres que protagonizarán esta entrega de mujeres asesinas.

Cassandra Sánchez Navarro como Adriana .

Navarro como . Angelique Boyer como Pilar .

como . Bárbara de Regil como Raquel .

como . Yare Santana como Fátima .

como . Mar Sordo como Kenya .

como . Scarlet Gruber como Nayeli .

como . Azul Guaita como Anabel .

como . Eileen Yañez como Marta.

Elenco de Mujeres asesinas tercera temporada

¿Qué se espera de esta temporada?

Como se miró en las entregas pasadas de Mujeres asesinas, en cada capítulo una de las protagonistas pasará por intensas situaciones. Uno de los casos que podremos ver es el llevado de la mano de la actriz Eileen Yáñez, bajo el nombre de Martha, quien es una mujer fuerte e inteligente, que, traicionada por varios hombres, se verá involucrada con personas peligrosas y, cuando descubre que una de sus hijas está siendo abusada, toma la decisión de hacer justicia.

el reto fue sentir cuando su personaje estaba al límite", comento la actriz.

Por otro lado, Angelique, como pilar, que pareciera tener una vida perfecta, pero que no puede tener hijos por culpa de la esterilidad de su esposo, tratará de quedar embarazada a toda costa. La actriz de origen francés comentó que se encuentra ansiosa por ver cuál será la reacción del público al trabajo de ella y de sus compañeras. “Estoy ansiosa por ver el trabajo de mis compañeras, el mío y la respuesta del público”, expresó.

Finalmente, la producción de la serie cuidó tanto lo técnico como las cuestiones actorales; contaron con el apoyo de un coach que ayudó a las actrices a mostrar mejor los abusos sufridos por sus personajes. "Tuvimos la oportunidad de poder trabajar con una coach que me ayudó mucho con mi personaje que sufre abuso; si algo me incomodaba, me pidió que lo expresara, tuve pláticas para no sentirme incómoda", comentó Azul Guaita.

